Kā iegūt kuģu daļas Starfield

Kuģa daļas ir būtiskas spēles Starfield preces, jo tās salabo ievērojamu jūsu kuģa korpusa daļu un ļauj jums turpināt izpēti. Tomēr, ņemot vērā to katras masas 10.00, jūs varat nēsāt tikai ierobežotu skaitu šo daļu piedzīvojumu laikā. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā tos iegūt vairāk.

Ir vairāki veidi, kā iegādāties kuģu daļas Starfield. Pirmkārt, jūs varat tos iegādāties no dažādiem pārdevējiem un veikaliem. Šīs daļas to nozīmīguma dēļ parasti tiek rādītas preču saraksta augšdaļā vai tās tuvumā. Dažas zināmās vietas, kur var iegādāties kuģu daļas, ir Jemison Mercantile in New Atlantis, Newill's Goods in Neon un Shepherd's General Store Akilā. Turklāt Trade Authority kioski, tirdzniecības kuģi un veikali ir arī uzticami avoti kuģu detaļu iegādei. Citi potenciālie pārdevēji var pārvadāt kuģu daļas, tāpēc ir vērts sazināties ar viņiem, ja jums tas ir nepieciešams.

Papildus kuģu detaļu iegādei varat tās atrast arī izpētes un laupīšanas laikā. Pievērsiet uzmanību izlaupāmiem uzglabāšanas konteineriem, jo ​​tajos var būt kuģu daļas. Dažreiz, pārmeklējot šos konteinerus, jūs varat nejauši uzdurties uz kuģa daļām. Turklāt iznīcinātie kuģi var dot arī kuģu daļas. Lai gan viņi tos ne vienmēr nomet, tomēr ir vērts pārbaudīt katru notriekto kuģi. Jo īpaši Crimson Fleet kuģiem ir lielāka iespēja nomest kuģu daļas.

Ja jūs saskaraties ar draudzīgu frakcijas kuģi, kas iesaistījies suņu cīņā, jums ir iespēja pieprasīt “dažas papildu remonta daļas” kā atlīdzību par to saglabāšanu. Tas ir lielisks veids, kā bez maksas iegūt kuģu daļas, jo lielākā daļa kuģu būs ar mieru tās jums nodrošināt.

Atcerieties, ka papildus šīm metodēm jūs varat arī samaksāt par kuģa remontu, sarunājoties ar kuģu pakalpojumu tehniķi piestātnē pilsētā vai kuģu pakalpojumu ēkā.

Saglabājiet pietiekami daudz kuģa detaļu, lai nodrošinātu, ka jūsu kuģis saglabājas lieliskā stāvoklī, kad izpētāt plašās Starfield sasniedzamības. Laimīgu piedzīvojumu meklēšanu!

Avoti:

– Nekādas