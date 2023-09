"Žans Klods Van Damme debitē Džonija Keidža lomā filmā Mortal Kombat 1"

By

Ir paredzēts, ka Mortal Kombat 1 spēlēs aizraujošas slavenības, tostarp JK Simmons, John Cena un Megan Fox. Tomēr viens no visievērojamākajiem spēles papildinājumiem ir 80. gadu darbības zvaigzne Žans Klods Van Damme, kurš izrādās epizodisks Džonija Keidža lomā. Sērijas līdzveidotājs Eds Būns tiešsaistē ir dalījies ar Van Damme līdzību spēlē, atklājot viņa varoņa izskatu.

Interesantā mārketinga gājienā Būns nesen parādījās YouTube šovā “Hot Ones”, ko vadīja First We Feast. Savas 14 minūšu ilgās uzstāšanās laikā Būns apsprieda Mortal Kombat 1 un seriāla vēsturi, nogaršojot dažādas karstās mērces ar vistas spārniņiem. Videoklipā tika demonstrēti arī daži spēles kadri, tostarp īss ieskats Van Dammes tēlā pie atzīmes 5:52. Klipā Van Damme sūknē gaisu, apgriež putnu un ir pārsteidzoši līdzīgs ar savu jaunāko sevi.

Būns arī dalījās intriģējošā stāstā par to, kā Van Damme iesaistīšanās Mortal Kombat 1 seriālam rada pilnu apli. Viņš atklāja, ka spēle radās no NetherRealm Studios neveiksmīgajiem mēģinājumiem pirms aptuveni 30 gadiem izveidot spēli, kuras centrā ir Žans Klods Van Damme. Neskatoties uz sākotnējo Van Damme pretestību, komandai beidzot izdevās nodrošināt viņa dalību, radot aizraujošu brīdi izstrādes komandai.

Van Damme Džonija Keidža lomā būs daļa no Mortal Kombat 1 palaišanas dienas Kombat Pack DLC, kas 19. septembrī iznāks PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch un PC.

