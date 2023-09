Google Fi Wireless Unlimited Plus abonenti tagad var pārvaldīt Google One privilēģiju

Google Fi veic izmaiņas Google One abonementu pārvaldībā tā Unlimited Plus plāna abonentiem. Mobilo sakaru operators tagad ļaus abonentiem tieši pārvaldīt savu Google One abonementu no Fi konta lapas un mobilajām lietotnēm. Šī integrētākā pieredze tiks ieviesta 25. septembrī.

Iepriekš par visiem Google One abonementu jauninājumiem tika iekasēta maksa neatkarīgi no bezvadu pakalpojuma. Tomēr, sākot ar nākamo Fi norēķinu izrakstu pēc 25. septembra, par visiem Google One abonementa jauninājumiem, kas pārsniedz iekļauto 100 GB, rēķins tiks iekasēts no Fi konta.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka abonenti var saņemt maldinošu paziņojumu, kurā teikts, ka viņu Google One abonements ir atcelts. Tomēr tas ir vienkārši automatizēts sistēmas ziņojums, kuru var ignorēt. Google One abonements tiks automātiski atsākts, izmantojot Fi, nezaudējot krātuvi un nepārtraucot to.

Abonentiem un plāna dalībniekiem, kuri pamet pakalpojumu Google Fi, būs 7 dienu pagarinājuma periods, kura laikā viņi varēs atkārtoti abonēt pakalpojumu Google One, nezaudējot pakalpojumu. Ir arī vērts atzīmēt, ka 100 GB Google One krātuvē, kas iekļauta Fi Unlimited Plus, nav nekādu izmaiņu.

Šo izmaiņu mērķis ir nodrošināt vienmērīgāku un integrētāku pieredzi Google Fi Wireless Unlimited Plus abonentiem. Ļaujot viņiem pārvaldīt savu Google One abonementu tieši no Fi konta lapas, tas vienkāršo norēķinu procesu un nodrošina nepārtrauktu piekļuvi mākoņkrātuvei.

