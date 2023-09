Vienotība paziņo par jaunu, strīdīgu maksu spēļu izstrādātājiem

By

Unity, uzņēmums, kas ir aiz populārā Unity Engine, ko izmanto neatkarīgas spēļu studijas, ir izraisījis strīdus, paziņojot par jaunu maksu. No 1. janvāra izstrādātājiem tiks iekasēta maksa katru reizi, kad tiks lejupielādēta spēle, kurā tiek izmantots Unity Engine. Maksa tiks iekasēta, kad pārdošanas apjomi sasniegs ieņēmumu slieksni 200,000 12 ASV dolāru apmērā 200,000 mēnešu laikā vai 0.20 XNUMX instalēšanas gadījumu, un atkarībā no izstrādātāja licences ar Unity instalēšanas maksa var sasniegt XNUMX ASV dolārus.

Spēļu izstrādes kopienā šis lēmums tika uztverts ar dusmām un neticību, izstrādātājiem paužot bažas par iespējamo finansiālo slogu un konsultāciju trūkumu. Daudzi izstrādātāji ir noraizējušies par šīs maksas ieviešanas loģistikas problēmām, tostarp to, kā tā attieksies uz spēļu atkārtotu instalēšanu jaunā aparatūrā vai abonēšanas pakalpojumos, piemēram, Xbox Game Pass, vai labdarības spēļu kolekcijās, piemēram, Humble Bundle.

Unity, atbildot, nosauca maksu par Unity Runtime Fee, jo tā ir saistīta ar kodu, kas palaiž katru spēli spēlētāju ierīcēs. Uzņēmums apgalvo, ka šī maksas struktūra ļauj izstrādātājiem gūt labumu no pastāvīgās spēlētāju iesaistīšanās. Unity Create prezidents Marks Vitens paziņoja, ka šīs maksas mērķis ir “labāk līdzsvarot vērtību apmaiņu” starp Unity un izstrādātājiem un radīt vairāk ieņēmumu, lai uzņēmums varētu turpināt investēt dzinējā.

Šis lēmums rada bažas par finansiālajām sekām studijām, ja tās saskarsies ar pretreakciju no lietotāju bāzes vai ja viņu spēles nonāks masveida instalēšanas kampaņās. Daudzi izstrādātāji uzskata, ka šī pievienotā maksa ir pretrunā viņu izpratnei par viņu licencēšanas līgumu ar Unity un ieņēmumiem, ko viņi cer gūt no savām spēlēm. Vienotības skaidrības trūkums par to, kā nodeva tiks ieviesta un izsekota, šīs bažas tikai vairoja.

Unity Engine, kas sākotnēji tika izlaists 2005. gadā, ir vairāku platformu spēļu dzinējs, kas ieguva popularitāti neatkarīgu spēļu izstrādātāju vidū, pateicoties tā pieejamībai un elastībai. Tas ir izmantots, lai izveidotu veiksmīgus nosaukumus, piemēram, Cuphead, Rust un Pokémon GO. Tomēr Vienotība ir saskārusies ar finansiālām problēmām, kuru rezultātā ir atlaisti darbinieki un ir jāpārvērtē ieguldījumi. Uzņēmums cer, ka šī jaunā maksas struktūra palīdzēs gūt lielākus ieņēmumus un nostiprinās tā pozīcijas šajā nozarē.

Avoti:

- Spēļu izstrādātāju žurnāls

– Žurnāls X