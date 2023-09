Atbloķējiet savu ātrāko sevi Forza Motorsport

By

Forza Motorsport pēc četriem gadiem atgriežas ar pavisam jaunu daļu. Izstrādātāji, Turn 10, ir atgriezušies pie rasēšanas dēļa, lai no jauna izgudrotu franšīzi. Spēles demonstrācija atklāj aizraujošas izmaiņas spēlēšanas un pieejamības funkcijās.

Demonstrācija sastāv no trim The Builders' Cup sacīkstēm, kas koncentrējas uz jūsu automašīnas uzlabošanu un būvniecību. Atšķirībā no iepriekšējām spēles versijām, kas uzsver plašas automašīnu kolekcijas apkopošanu, jaunais Forza Motorsport mudina spēlētājus koncentrēties uz dažu automašīnu jaunināšanu, kas viņiem patiešām patīk.

Viena no pamanāmām izmaiņām spēlē ir vadīklas. Jaunā Forza Motorsport vadības ierīcēm ir nepieciešama lielāka precizitāte, radot reālistiskāku braukšanas pieredzi. Vairs nav iespējams vienkārši nobremzēt pa pagriezieniem; spēlētājiem ir jāstrādā ar savām automašīnām, lai sasniegtu tīru pagriezienu. Lai gan ilgstoši spēlējošiem spēlētājiem vadības ierīces var nedaudz pielāgot, tās nodrošina precīzāku reālās braukšanas attēlojumu.

Spēles pieejamības funkcijas ir slavējamas. Forza Motorsport ir pielicis pūles, lai nodrošinātu, ka akli un vājredzīgi spēlētāji var izbaudīt spēli. Dažādi audio signāli, piemēram, pārnesumu maiņa un brīdinājumi par tuvumu, ļauj spēlētājiem pārvietoties spēlē bez vizuāliem norādījumiem. Šīs pieejamības iespējas var būt noderīgas arī redzīgiem spēlētājiem, uzlabojot viņu braukšanas pieredzi.

Pieejamības funkciju iekļaušana paver spēli pilnīgi jaunai auditorijai, un ir aizraujoši redzēt, kā neredzīgie un vājredzīgie spēlētāji piedzīvos un pārskatīs spēli. Turklāt šīs pieejamības opcijas atgādina, ka spēļu pieejamība ir jāgaida, nevis jāaplaudē.

Visbeidzot, Forza Motorsport ir atgriezies pie rasēšanas dēļa ar savu jauno daļu. Spēle koncentrējas uz dažu izvēlētu automašīnu izveidi un uzlabošanu, nodrošinot reālistiskāku un aizraujošāku braukšanas pieredzi. Pieejamības funkciju iekļaušana padara spēli pieejamu plašākai auditorijai, un būs interesanti redzēt, kā spēlētāji pieņem šīs izmaiņas, kad spēle tiks izlaista.

