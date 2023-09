Forza Motorsport priekšskatījums: daudzsološs starts Ultimate Racing Sim

By

Forza Motorsport vienmēr ir bijis pazīstams ar savu izcilo sacīkšu pieredzi, un šķiet, ka gaidāmā sērijas daļa nav izņēmums. Nesenajā spēles Builders Cup ievadsērijas priekšskatījumā ir skaidrs, ka Turn 10 Studios izstrādātāji ir izveidojuši stabilu pamatu sacīkšu aizraušanās gadiem.

Ievadsērijā ir trīs trases un trīs automašīnas, katrai no kurām ir savas unikālās vadāmības īpašības. Neatkarīgi no tā, vai braucat ar 2019. gada Subaru STI S209, 2018. gada Honda Civic Type R vai 2018. gada Ford Mustang GT, automašīnas jūtas fantastiski. Pielāgošanas opcijas arī ļauj veikt precīzus pielāgojumus, kas patiesi ietekmē katra transportlīdzekļa braukšanas veidu.

Viena no Forza Motorsport izcilajām iezīmēm ir tā pieejamība. Spēle piedāvā grūtību slīdni, vairākus spēles režīmus un bagātīgas apmācības un palīdzības iespējas. Jo īpaši attīšanas poga ir iecienīta treniņu poga, kas ļauj braucējiem ātri atiestatīt iestatījumus, neizejot no trases. Tas mudina eksperimentēt un spēlēt, nebaidoties no soda.

Spēles kadru ātrums ir vēl viens ievērojams aspekts. Forza Motorsport darbojas ar vienmērīgu ātrumu 60 kadri/s visās platformās, tostarp Xbox Series S. Spēļu vidē, kur daudziem AAA nosaukumiem ir grūti sasniegt 60 kadrus/s, šis reakcijas līmenis sacīkšu entuziastiem ir svaiga gaisa malks.

Lai gan ir bijušas bažas par to, ka palaišanas brīdī trūkst funkciju, piemēram, skatītāju režīms un dalīts ekrāns, Forza Motorsport galvenā pieredze joprojām ir spēcīga. Turn10 ir vērsta uz sacīkšu sim, kas par prioritāti piešķir atsaucību, pielāgošanu un pieejamību. Rezultāts ir vizuāli satriecoša spēle ar staru izsekotu globālo apgaismojumu un dinamisku apgaismojumu, kas atdzīvina automašīnas un trases.

Raugoties nākotnē, tiek plānots, ka Forza Motorsport būs tiešraides spēle ar regulāriem satura kritumiem un sociālajām funkcijām, kas ir iebūvētas pieredzē. Tas nodrošina, ka spēlētājiem nākamajos gados būs daudz jaunu karšu, transportlīdzekļu un izaicinājumu.

Kopumā Forza Motorsport izrāda lielu solījumu kā izcilākais sacīkšu simulators. Tā uzmanība detaļām, pieejamība un satriecošā vizuālā precizitāte nodrošina aizraujošu un ieskaujošu pieredzi. Neatkarīgi no tā, vai esat seriāla cienītājs vai iesācējs sacīkšu spēlēs, Forza Motorsport kļūst par obligātu titulu.

Avoti:

- URL nav norādīti.