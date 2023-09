Donalds Mustards, Epic Games galvenais radošais darbinieks, aiziet pensijā

By

Donalds Mustards, Epic Games galvenais radošais darbinieks, šomēnes ir paziņojis par savu aiziešanu pensijā. Sinerds ir vislabāk pazīstams ar savu darbu pie tādiem populāriem nosaukumiem kā Shadow Complex, Infinity Blade un ļoti veiksmīgais Fortnite. Viņam ir bijusi nozīmīga loma spēļu industrijas veidošanā un stāstu stāstīšanas robežu paplašināšanā videospēlēs.

Mustard karjera sākās ar Shadow Complex izlaišanu, kritiķu atzinīgi novērtēto Metroidvania spēli, kas demonstrēja tirgus potenciālu tikai digitālajiem nosaukumiem. Spēle pārspēja pārdošanas rekordus pēc tās izlaišanas Xbox Live Arcade 2009. gadā. Pēc tās panākumiem 2008. gadā Epic Games iegādājās Mustard studiju Chair Entertainment.

2010. gadā Mustard pārorientējās no Xbox uz iPhone, strādājot pie Infinity Blade izstrādes. Šī sērija kļuva par iPhone grafisko iespēju demonstrējumu un palīdzēja nostiprināt iOS kā spēļu platformu. Neskatoties uz to, ka Infinity Blade sākotnēji bija paredzēts Microsoft Kinect, tā kļuva par vienu no vizuāli iespaidīgākajām spēlēm iPhone.

Visas savas karjeras laikā Mustards ir bijis iesaistīts dažādos Epic Games projektos, tostarp Battle Breakers un VR spēlē Robo Recall. Tomēr tieši Fortnite ir bijis viņa sasniegumu virsotne. Sākotnēji Fortnite bija cita spēle, un tā kļuva par pasaulē vadošo kaujas karalisko titulu ar unikālu un saistošu stāstījumu. Spēles stāstījumā bija iekļauti monumentāli notikumi, piemēram, plaisas debesīs, kaiju cīņas un pat sadarbība ar tādām populārām franšīzēm kā Marvel un Stranger Things.

Neskatoties uz savu aiziešanu pensijā, Sinerds pauda pārliecību par Fortnite komandu, norādot, ka viņi strādā pie “milzīgām, mānošām, pārsteidzošām lietām” spēles nākotnei. Sinepa ieguldījums spēļu industrijā paliks atmiņā, un viņš atstāj aiz sevis inovāciju un ieskaujošu stāstu mantojumu.

Avoti: The Verge