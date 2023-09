Digitālie kuponi: ietaupījumu pieaugums digitālajā laikmetā

By

Digitālie kuponi kļūst arvien populārāki, jo arvien vairāk cilvēku pāriet no tradicionālajiem laikrakstiem. Samazinoties laikrakstu abonēšanas skaitam, ir kļuvusi acīmredzama digitālo kuponu ērtība. Mazumtirgotāji, piemēram, Publix, izmanto tehnoloģiju, piedāvājot ietaupījumus, izmantojot savu mobilo lietotni un programmu Club Publix. Pircēji tagad var piekļūt atlaidēm, izmantojot savus tālruņus vai tālruņu numurus, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc papīra kuponiem.

Hanna Herring no Publix norāda: "Es domāju, ka, attīstoties tehnoloģijām, mēs noteikti redzam digitālo kuponu izmantošanas pieaugumu." Viena no digitālo kuponu priekšrocībām ir to piedāvātās ērtības. Ir pagājuši tie laiki, kad tika meklēti nevietā papīra kuponi vai jāuztraucas, vai tie ir atstāti automašīnā. Tagad pircēju kuponi var būt viegli pieejami savos tālruņos.

Mazumtirgotāji ir arī atzinuši digitālo kuponu priekšrocības, samazinot krāpšanas iespējamību. Mudinot klientus izmantot apstiprinātus kuponus veikala lietotnēs, samazinās krāpnieciskas kuponu izmantošanas risks. Breanne Benson, kas pazīstama kā "Bree The Coupon Queen", skaidro: "Ja veikali sāks zaudēt daudz naudas, viņiem būs jāslēdz kuponu izmantošana kopumā."

Interesanti, ka kuponu piešķiršana vairs neaprobežojas tikai ar konkrētu demogrāfisko grupu. Visu vecumu un pieredzes cilvēki sāk interesēties par kuponu mākslu. Bensons atklāj: "Es domāju, ka man koledžā ir cilvēki, kuri apgūst manu programmu un mācās, kā izmantot kuponus. Man ir cilvēki, kuri ir pensionēti ar fiksētiem ienākumiem, apgūst manu programmu un mācās izmantot kuponus. Vecākās paaudzes pielāgojas digitālo kuponu lietošanai, ko piesaista viedtālruņu un lietotņu vieglums un ērtība.

Digitālie kuponi piedāvā arī priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālajiem papīra kuponiem – anonimitāti. Daži cilvēki, izmantojot papīra kuponus, var justies novērtēti, liekot viņiem izvairīties no to izmantošanas. Tomēr, izmantojot digitālos kuponus, pircēji var diskrēti ietaupīt, neuztraucoties par citu viedokli.

Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties palikt pie tradicionālās izgriešanas vai digitālo kuponu ērtībām, taupīšanas stratēģija joprojām ir mūžīga. Galvenais ir iemācīties organizēties, iepriekš plānot darījumus un maksimāli palielināt ietaupījumus. Tāpēc nākamreiz, kad iepērkaties, apsveriet iespēju pievienoties digitālo kuponu tendencei un vērojiet, kā pieaugs jūsu ietaupījumi.

Avoti:

– Brī, kuponu karaliene

- Publix lietotne un Club Publix programma