2. slēdža potenciāls: pārvaldiet cerības

Nesenās gaidāmās Switch 2 demonstrācijas vietnē Gamescom ir izraisījušas spekulācijas par aparatūru un tās iespējām. Lai gan sagaidāms, ka jaunā konsole nodrošinās ievērojamu jauninājumu salīdzinājumā ar tās priekšgājēju, ir svarīgi baumām pievērsties piesardzīgi un pārvaldīt mūsu cerības.

Pāreja uz modernāku Nvidia arhitektūru paver aizraujošas iespējas jaunajai aparatūrai. Ziņojumi par The Matrix Awakens, kas darbojas uz mērķa specifikācijas aparatūras ar DLSS un staru izsekošanu, ir palielinājuši aizrautību. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tas automātiski nenozīmē, ka rokas konsolei būs līdzvērtīga Xbox Series S veiktspēja.

Konsoļu aparatūras pasaulē, it īpaši, ja runa ir par Nintendo, cerības ir jāsamazina. Noplūdes un baumas sniedz ierobežotu informāciju un bieži vien noved pie nepareiziem secinājumiem. Termins “Zema informācijas zona” jeb LIZ, ko radījis NLO atmaskotājs Miks Vests, attiecas uz stingru faktu trūkumu, kas noved pie interpretācijas un vēlmju domāšanas.

Ir vērts apsvērt situāciju, kad tika paziņots par sākotnējo Switch. Tolaik šķita neticamas informācijas noplūdes un baumas par tādām spēlēm kā Doom 2016 un The Witcher 3, kas nonāks konsolē. Tomēr, kad šīs spēles beidzot tika izlaistas Switch, kļuva skaidrs, ka aparatūra spēj vairāk, nekā sākotnēji tika pieņemts. Līdzīgi maldīgi priekšstati varētu rasties ar baumām izskanējušo filmas The Matrix Awakens demonstrāciju uz Switch 2.

Lai gan visticamāk, ka ziņojums ir patiess, ņemot vērā Epic Games zināšanas, konsoles faktiskās iespējas vēl ir jāredz. Mobilais procesors un tas, kā Epic Games ir optimizējis savu darbu, galu galā noteiks veiktspēju. Salīdzinājumi ar The Matrix Awakens konsoles un datora demonstrācijām ir jāpieiet piesardzīgi, ņemot vērā to, kā tādām spēlēm kā Doom 2016 un The Witcher 3 veicās oriģinālajā Switch, salīdzinot ar to PS4 līdziniekiem.

Sadarbība ar Nvidia sniedz Switch 2 priekšrocības, piemēram, tādas tehnoloģijas kā DLSS un uzlabota staru izsekošana. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka konsole joprojām būs ierobežota jauda salīdzinājumā ar tradicionālajām konsolēm. Lai gan tas var pārspēt uz AMD balstītām sistēmām, maz ticams, ka tas atbilstu Xbox Series S veiktspējai mobilās aparatūras ierobežojumu dēļ.

Visbeidzot, Switch 2 potenciāls ir aizraujošs, taču tas ir ļoti svarīgi, lai pārvaldītu cerības. Baumotās demonstrācijas un tehnoloģiju sasniegumi norāda uz daudzsološām iespējām, taču, kamēr mums nav konkrētas informācijas un praktiskas pieredzes, ir svarīgi nepārspīlēt konsoles iespējas.

Avoti:

- Eurogamer

- Videospēļu hronika