Skaidrs korpuss, kas nekļūs dzeltens: Dbrand iepazīstina ar "Spoku" futrāli

Dbrand ir atklājis jaunu skaidru korpusu ar nosaukumu "Ghost", kas sola, ka tas nekad nekļūs dzeltens. Šis nākamās paaudzes korpuss apvieno izturību ar gludu dizainu, kā arī nodrošina MagSafe saderību ar Android ierīcēm, tostarp Pixel 7 Pro.

Atšķirībā no daudziem citiem skaidriem korpusiem tirgū, kas laika gaitā mēdz kļūt dzelteni, Dbrand apgalvo, ka tā divu toņu dizains padara to neiespējamu. Korpusam ir matēta melna apmale, kas nodrošina labāku saķeri, un tas ir tikai 1.2 mm biezs, padarot to mazāk apjomīgu nekā citi Dbrand korpusi. Tam ir arī noklikšķināmas pogas, 10 pēdu aizsardzība pret triecieniem un spēcīgākie magnēti, kas pieejami MagSafe atbalstam.

Lai gan Ghost futrāļi atbalsta MagSafe iPhone tālruņiem, tie nodrošina šo funkciju arī Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra un Galaxy S22 Ultra. iPhone lietotāji var izvēlēties starp iPhone 15 Pro/Max un iPhone 14 Pro/Max korpusa versijām.

Dbrand Ghost futrāļu cena ir USD 49.95, un tos var iegādāties, sākot no šodienas. Tomēr visas versijas tiks piegādātas oktobrī, un tikai iPhone tālruņi ir piemēroti ekrāna aizsargu komplektam.

Ar savu novatorisko dizainu un MagSafe savietojamību Ghost futrālis piedāvā risinājumu tiem, kas meklē caurspīdīgu korpusu, kas nedzeltē. Dbrand solījums par ilgmūžību to atšķir no citiem skaidriem korpusiem, padarot to par pievilcīgu izvēli viedtālruņu lietotājiem, kuri meklē gan stilu, gan aizsardzību.

