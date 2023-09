Crankbrothers Stamp 1 V2 plakanie pedāļi: iespaidīgs satvēriens un stabilitāte par pieņemamu cenu

By

Crankbrothers Stamp 1 V2 plakanie pedāļi ir pārveidota populārā Stamp klāsta versija. Šie kompozītmateriālu korpusa pedāļi nodrošina izcilu saķeri un stabilitāti, padarot tos par labāko izvēli kalnu velosipēdu braucējiem.

Viena no Stamp 1 V2 pedāļu izcilajām iezīmēm ir to plašais satvēriens, pateicoties noņemamajām metāla tapām. Pedāļi ir pieejami arī mazos un lielos izmēros, kas ir piemēroti braucējiem, kuru pēdas ir no EU35 līdz EU49.

Stamp 109 V109 pedāļiem, kuru izmēri lielākajos punktos ir 1 x 2 mm, ir simetriska platforma ar nelielu ieliekumu ārējā malā. Pedāļi griežas uz kaltas hromolīta tērauda vārpstas, un tiem ir divas IGUS bukses vienmērīgai darbībai.

Ar 10 noņemamām tapām katrā pusē, kas izvirzītas 5 mm no pedāļa korpusa, Stamp 1 V2 pedāļi piedāvā pielāgojamu saķeri. Konusveida un noslīpētās pedāļu malas palīdz novērst triecienus un uzlabo izturību.

Stamp 1 V2 pedāļi ir arī pilnībā apkalpojami un pārbūvējami, padarot apkopi vienkāršu. Lai gan tiem nav smērvielas pievada, piemēram, augstākās klases Stamp 7, tos joprojām ir viegli uzturēt, lai nodrošinātu ilgstošu darbību.

Uz šiem pedāļiem attiecas Crankbrothers piecu gadu garantija, un tie ir pieejami piecās dažādās krāsās. Melnais, lielais testa paraugs sver 350 g uz pāri, padarot tos vieglus, nezaudējot izturību.

Kopumā Crankbrothers Stamp 1 V2 plakanie pedāļi piedāvā iespaidīgu saķeri un stabilitāti par pieņemamu cenu. Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs vai pieredzējis braucējs, šie pedāļi ir lieliska izvēle jūsu kalnu velosipēdam.

Avoti:

– Crankbrothers Stamp 1 V2 plakanie pedāļi

– Crankbrothers zīmogu klāsts