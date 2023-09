By

Nacionālā hokeja līga (NHL) un NHL tīkls ir paziņojuši par sadarbību ar Losandželosas Kings ceturtajā sezonā viņu universālajā pirmssezonas dokumentālajā seriālā Behind The Glass. Šī trīsdaļīgā sērija, ko veido NHL tīkls sadarbībā ar NHL Productions, sniegs ieskatu NHL pirmssezonas intensitātes, dramaturģijas un konkurences aizkulisēs, izmantojot divkārtējo Stenlija kausa čempionu Kings.

Gaidāmajā Behind The Glass sezonā tiks iekļauts "Kings" ceļojums uz dienvidu puslodi, spēlējot pret Arizonas "Coyotes" Melburnā, Austrālijā par 2023. gada NHL Global Series. Šīs būs pirmās Austrālijā aizvadītās NHL spēles, kas sērijai piešķirs azartu. Spēlētāji tiks mikrofonēti un parādīti ārpus laukuma, piedāvājot līdzjutējiem nepārspējamu saturu, kad viņi cīnīsies par vietu sarakstā un gatavojas regulārās sezonas atklāšanai.

Pēc divām pēc kārtas Stenlija kausa izslēgšanas spēlēm Kings ir palielinājušas cerības uz organizāciju. Behind The Glass koncentrēsies uz komandas viceprezidentu un ģenerālmenedžeri Robu Bleiku un galveno treneri Todu Maklelanu, jo viņi vadīs komandu visas treniņnometnes laikā un veido vīziju par daudzgadīgo Stenlija kausa pretendentu. Sērijā tiks atspoguļoti arī tādi galvenie spēlētāji kā jauniegūtais centrs Pjērs Luks Dubuā, uzlecošās zvaigznes Adrians Kempe un Kevins Fiala, kā arī veterāni pamatsastāva spēlētāji Anze Kopitar un Drew Doughty. Komandas prezidents Luks Robitaille sniegs unikālu ieskatu par to, ko nozīmē būt karalim.

Behind The Glass pirmo reizi pirmizrādi piedzīvoja 2018. gadā, piedāvājot faniem nebijušu ieskatu NHL pirmssezonā ar Ņūdžersijas Devils acīm. Kopš tā laika seriālā piedalās Filadelfijas Flyers un Nešvilas Predators. Šī gada izdevums paaugstinās likmes ar starptautisko braucienu uz Melburnu, Austrālijā.

Fani var sagaidīt ekskluzīvu bonusa saturu un klipus no katras Behind The Glass epizodes, kas kopīgotas digitālajās un sociālo mediju platformās, izmantojot tēmturi #BehindTheGlass. Turklāt katra sērija būs pieejama NHL YouTube platformā, piedāvājot faniem vairāk iespēju iesaistīties seriālā.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp sola tuvināt līdzjutējus spēlei un sniegt unikālu un vēl neredzētu skatījumu uz komandu un pirmssezonu. Ar vēl nebijušu piekļuvi šīs dokumentālās filmas noteikti satrauks fanus, kuri gaida gaidāmo NHL sezonu.

