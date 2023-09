Baldur's Gate 3 NPC nosaukts no Dungeons & Dragons Sourcebook

By

Viens spēles Baldur's Gate 3 spēlētājs ar ērgļa acīm, iespējams, ir nosaukts spēlē svarīgu NPC, izmantojot Dungeons & Dragons Fifth Edition avota grāmatu. Baldur's Gate 3, kas ir balstīts uz populāro galda RPG, lielā mērā piesaista Dungeons & Dragons Fifth Edition pasauli un mehānikas, padarot to pazīstamu franšīzes faniem.

Spēlētājs atklāja, ka vārds “Auntie Ethel” ir atrodams avota grāmatā ar nosaukumu Volo's Guide to Monsters, ko Dungeon Masters bieži izmanto, lai radītu savus ķekatus. Grāmatā ir iekļauta tabulu, kurā norādīti slepkavas vārdi, un starp tiem ir “tante” un “Etels”. Baldur's Gate 3 spēlētāji atpazīs tanti Etelu kā svarīgu NPC 1. cēlienā, kura sākotnēji šķiet parasta veca sieviete, bet galu galā atklājas, ka ir spēcīga un ļauna ķekata.

Šīs iespējamās Lieldienu olas atklāšana piešķir spēlei vēl lielāku dziļumu, jo tas liek domāt, ka izstrādātāji Larian Studios, veidojot spēles varoņus, varēja atsaukties uz pirmgrāmatu. Interesanti, ka avota grāmata ir uzrakstīta no varoņa Volo perspektīvas, kurš arī parādās kā NPC Baldur's Gate 3.

Iespējams, ka Volo kādā brīdī saskārās ar tanti Ethelu un iekļāva viņas vārdu savā grāmatā, kas spēles mācībai pievieno savstarpējās saiknes slāni. Turklāt gan tante Ethel, gan Volo piedāvā spēlētājiem sarežģītas izvēles, lai gan ar dažādiem rezultātiem. Šis atklājums izceļ Baldur's Gate 3 pievērsto uzmanību detaļām un apbalvo fanus, kuri velta laiku, lai iedziļināties tā saturā.

Kopumā šī Lieldienu ola ir tikai viens piemērs Baldur's Gate 3 bagātībai un dziļumam, kas turpina valdzināt spēlētājus ar savu sarežģīto pasauli un mehāniku.

