Kā savervēt Mintharu, nenogalinot Baldura vārtos 3

Viens no populārajiem NPC spēlē Baldur's Gate 3 ir Minthara, tumšais elfs, kurš ir solījis savu uzticību Absolute. Daudzi spēlētāji ir ļoti vēlējušies viņu pieņemt darbā kā romantisku kompanjonu, taču, lai to izdarītu, viņiem bija jāizpilda uzdevums, kas ietvēra daudz nogalināšanu. Tomēr kāds gudrs spēlētājs ir atklājis metodi, kā savervēt Mintāru, neatņemot dzīvības.

Parasti, lai Minthara pievienotos jūsu pusei, jums ir jāpabeidz viņas uzdotais uzdevums, lai nokautu visus Emerald Grove. Tas ietvertu asiņainu tikšanos ar Tīflingiem un druīdiem ar Mintharas goblinu karaspēka palīdzību. Tomēr Reddit lietotājs Vulfrinnans ir dalījies ar metodi, kā “nevainīgi” savervēt Mintharu.

Saskaņā ar Vulfrinana metodi vispirms jārunā ar Mola bandas Tīflingu bērniem par druīdu elka zādzību. Pēc tam nozagiet elku, izmantojot slēpšanu, lai novērstu rituāla norisi. Tas izraisītu cīņu starp Tīflingiem un Druīdiem, kurā jums vajadzētu vai nu bēgt, vai izlīst. Pēc tam ziņojiet Mintharai par birzs atrašanās vietu, un, kad abi atgriezīsities, jūs atradīsiet visus aizstāvjus mirušus. Tas ļaus jums pieņemt darbā Minthara vēlāk spēles laikā, nenogalinot nevienu.

Lai gan šī metode var šķist nevainīga no pirmā acu uzmetiena, ir svarīgi atzīmēt, ka tā joprojām ietver manipulācijas un maldināšanu. Tas atgādina līdzīgas morāli neviennozīmīgas izvēles citās RPG, piemēram, Star Wars: Knights of the Old Republic. Tomēr, ja vēlaties spēlēt kā varoni, kurš cenšas noturēt rokas tīras, šī metode var būt noderīga spēle Baldur's Gate 3.

