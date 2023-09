Baldur's Gate 3: Atklājiet lomu spēlēšanas prieku

By

Filmā The Matrix Reloaded varonis Serafs apgalvo, ka cilvēks īsti nepazīst kādu, kamēr viņš ar to necīnās. Tāpat lomu spēļu pasaulē, piemēram, Baldur's Gate 3, jūs nevarat pilnībā izprast spēli, kamēr tā neizaicina jūs neparedzētā veidā. Neatkarīgi no tā, vai apziņa, ka jūsu varonim trūkst kaujas smalkuma, vai jūsu izvēles sekas, kas ietekmē spēles iznākumu, patiesā Baldur's Gate 3 pieredze bieži sākas pēc neveiksmēm.

Atšķirībā no citām videospēlēm, Baldur's Gate 3 aicina spēlētājus iegrimt viņu izvēlētā varoņa lomā. Lai gan daži spēlētāji var izvēlēties izveidot sev līdzīgu iemiesojumu, spēle mudina izpētīt dažādas lomas un identitātes. Šis lomu spēles aspekts atšķir Baldur's Gate 3 un padara to par pārliecinošu RPG.

Autore dalās savā personīgajā pieredzē, sākot ar vienu varoni Astarionu, vampīru Rogue, bet jūtoties atrauts no spēles. Meklējot dziļāku saderināšanos, viņi izveidoja jaunu varoni Tavu, drow Warlock ar sarežģītu aizmugures stāstu. Tomēr pat Tava ceļojums nešķita pilnīgi apmierinošs. Tieši tad, kad autors izveidoja Mezkalu, satriecošu bārdu, viņi atrada personāžu, kas viņus patiesi rezonēja.

Spēles restartēšana un dažādu varoņu izmēģināšana ļāva autoram atklāt vairāk par spēles mehāniku un stāstījuma iespējām. Viņi atklāja katra varoņa unikālās īpašības un perspektīvas, uzlabojot kopējo pieredzi. Tāpat kā radošajā darbā, sākotnējiem uzmetumiem var būt nepieciešama izpēte un eksperimenti, pirms tiek atrasts ideāls risinājums.

Baldur's Gate 3, lai arī ne bez ierobežojumiem, piedāvā spēlētājiem bagātu un ieskaujošu pasauli, ko izpētīt. Vairākas reizes restartējot spēli, spēlētāji var pilnībā iesaistīties spēles pasaulē un atklāt sev vēlamo pieeju spēlei. Dažkārt tikai tad, kad spēle izaicina un “spārda”, jūs patiesi saprotat, kā vēlaties iesaistīties spēļu pasaulē.

