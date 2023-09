Assassin's Creed Mirage: Atgriešanās pie Assassin's Creed sērijas saknēm

By

Assassin's Creed Mirage ir nozīmīgs pavērsiens Ubisoft Bordeaux, jo šī ir pirmā reize, kad studija ir vadījusi pilnu spēles izlaišanas attīstību. Bordo, kas pazīstams ar savu darbu pie Valhalla's Wrath of the Druids DLC, tika izvēlēts, lai izstrādātu plānāku un mērķtiecīgāku Mirage, kas sākotnēji bija paredzēts kā Valhalla DLC, pirms kļuva par atsevišķu piedzīvojumu. Mirage atrodas vēsturiskajā Bagdādē, un tās mērķis ir atgriezties pie Assassin's Creed sērijas saknēm un godināt oriģinālo spēli.

Viens no galvenajiem Mirage aspektiem ir tā uzsvars uz slepenību un izlūkošanu, atgriežot klasisko Assassin's Creed spēli. Sociālā sajaukšanās ir atgriezusies, ļaujot spēlētājiem nemanāmi saplūst ar pūļiem un pārvietoties Bagdādes Apaļās pilsētas rosīgajās ielās. Parkour ir arī ievērojama iezīme, jo spēlētāji var šķērsot pilsētu, izmantojot jumtus, un veikt akrobātiskas kustības, lai izvairītos no cīņas. Turklāt tiem, kas dod priekšroku ātrākam pārvietošanās veidam, ir pieejams ātrs ceļojums uz sinhronizētiem skatu punktiem.

Pati Round City ir iespaidīga vide, kurā ir kanāli, apstādījumi un atšķirīgi rajoni ar arhitektūru, kas atgādina pirmo Assassin's Creed spēli. Katrs rajons piedāvā unikālu pieredzi, piemēram, Karkh, rosīga tirgus pilsēta, un Abbasiyah, kur atrodas Gudrības nams, kur zinātnieki apgūst matemātiku un filozofiju. Uzmanība pilsētas dizaina detaļām papildina Mirage aizraujošo pieredzi.

Papildus pilsētai Mirage iepazīstina arī ar apgabaliem, kas pazīstami kā The Wilderness, nodrošinot atvērtāku un plašāku vidi, kas ir līdzīga mūsdienu Assassin's Creed spēlēm. Šie apgabali piedāvā atsvaidzinošu tempa maiņu, un nav nepieciešams izpētīt galveno stāstījuma virzīto Mirage pieredzi. Neatkarīgi no tā, vai spēlētāji dod priekšroku šaurām pilsētas vidēm vai atklātam tuksnesim, Mirage piedāvā labāko no abām pasaulēm.

Lai gan Mirage galvenokārt koncentrējas uz Basima Ibn Ishaq pieredzi Bagdādē, mūsdienu sižetā ir arī mirkļi. Tomēr šie brīži ir ierobežoti, galveno uzsvaru liekot uz Basima ceļojumu. Vēl viena ievērojama vieta spēlē ir Alamutas cietoksnis, kas kalpo par slēptajiem treniņu laukumu un ietver iepriekšējo Assassin's Creed mācībspēku.

Mirage ievieš jaunu spēles mehāniku, piemēram, bēdīguma sistēmu, kurā NPC reaģēs uz spēlētāja darbībām. Neveiksmīgu uzdevumu, piemēram, kabatzādzības, rezultātā NPC var brīdināt apsargus un palielināt spēlētāja atpazīstamības līmeni. Lai izvairītos no atklāšanas, spēlētāji var izmantot tādas stratēģijas kā mūziķu uzpirkšana, lai novērstu uzmanību vai iesaistīties cīņā kā pēdējo līdzekli.

Assassin's Creed Mirage piedāvā kaut ko gan seniem faniem, gan franšīzes jaunpienācējiem. Fani novērtēs Lieldienu olas un atsauces uz plašāku Assassin's Creed reliģiju, savukārt jaunpienācēji varēs ķerties pie sērijas ar Mirage kā savu pirmo pieredzi. Pievēršoties slepenībai, parkūram un atgriešanās pie seriāla saknēm, Mirage ir gatavs sniegt aizraujošu un ieskaujošu Assassin's Creed piedzīvojumu.

Avoti:

– [Avota raksta nosaukums] – Avota nosaukums

– [Avota raksta nosaukums] – Avota nosaukums