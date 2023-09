Apple WatchOS 10 atjauninājums ievieš aizraujošas funkcijas Apple Watch Series 9

By

Apple ir paziņojis, ka pulkstenis watchOS 10, jaunākais tā viedpulksteņa atjauninājums, būs pieejams lejupielādei 18. septembrī. Šis atjauninājums ienes būtiskas izmaiņas pulksteņa saskarnē un ievieš jaunas funkcijas, kas uzlabo lietotāja pieredzi.

Viens no galvenajiem watchOS 10 papildinājumiem ir logrīku ieviešana, ko Apple sauc par skatieniem. Lietotāji tagad var pārvilkt un pielāgot šos logrīkus, atvieglojot ātru piekļuvi informācijai. Pulkstenim ir arī Smart Stack logrīks, ko darbina mašīnmācīšanās, kas paredz un parāda lietotājiem visatbilstošākos logrīkus visas dienas garumā.

Turklāt watchOS 10 uzlabo Siri funkcionalitāti Apple Watch Series 9. Siri komandas tagad tiks apstrādātas ierīcē, nodrošinot labāku privātumu un ļaujot lietotājiem uzdot jautājumus par personas veselības un fitnesa datiem no lietotnes Health.

Atjauninājumā ir iekļauta arī jauna otrās paaudzes ultra platjoslas (UWB) mikroshēma, kas var noteikt, kad tuvumā atrodas HomePod. Kad lietotājs atrodas četru metru attālumā no HomePod ar UWB, pulkstenis automātiski palaiž funkciju Now Playing, ļaujot lietotājiem kontrolēt HomePod vai saņemt ieteikumus no Smart Stack.

Apple ir arī uzlabojis pieejamības funkcijas operētājsistēmā watchOS 10. Lietotāji tagad var divreiz pieskarties pirkstiem kopā ar roku, kur atrodas pulkstenis, lai veiktu dažādas darbības, piemēram, atbildētu uz zvaniem vai piekļūtu logrīkam Smart Stack.

Runājot par lietotāja interfeisu, lietotņu režģis ir pārveidots. Iepriekšējā šūnveida režģa vietā lietotnes tagad tiek rādītas kā mazas apļveida ikonas, kas ritina vertikāli, tādējādi atvieglojot vajadzīgo programmu atrašanu un piekļuvi tām. Turklāt ir mainīta sānu pogas funkcionalitāte; ar vienu nospiešanu lietotāji tagad nonāk vadības centrā, bet divreiz nospiežot, tiek atvērts Apple Wallet NFC maksājumiem.

WatchOS 10 nodrošina intuitīvāku un interaktīvāku lietotāja pieredzi, liekot Apple Watch justies kā miniatūrā iPhone. Ar saviem pielāgojamajiem logrīkiem, uzlabotajām Siri iespējām un uzlabotajām pieejamības funkcijām Apple nodrošina, ka tā viedpulkstenis joprojām ir vērtīgs rīks lietotājiem viņu ikdienas dzīvē.

