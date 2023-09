iPhone 15 Pro Max tagad sākas no 1,199 USD ar 256 GB krātuvi

By

IPhone 15 Pro Max ir veiktas dažas būtiskas izmaiņas, un līdz ar šīm izmaiņām 1,199 GB modelim tiek piemērota jauna sākuma cena — 256 $. Pagājušā gada Pro Max cena bija 1,099 USD, taču tajā bija tikai 128 GB krātuve. Jaunais iPhone piedāvā vairāk atmiņas, bet par augstāku cenu.

Apple izlaidīs gan iPhone 15 Pro, gan 15 Pro Max 22. septembrī, un iepriekšējie pasūtījumi sāksies šo piektdien. Jau vairākus mēnešus klīst baumas, ka Apple paaugstinās cenu sakarā ar izmaiņām klāstā, piemēram, ieviešot matēta titāna sakausējuma rāmi un plānākus rāmjus. Jaunajam iPhone 15 Pro Max ir arī ātrāks A17 SoC ar integrētu GPU, kas atbalsta staru izsekošanu.

Ir svarīgi atzīmēt, ka 1,199 USD cena par 256 GB modeli nav cenas pieaugums, jo Apple pagājušajā gadā iekasēja tādu pašu summu par tādu pašu atmiņas ietilpību. Tomēr zemākas cenas opcija ar 128 GB krātuvi vairs nav pieejama.

Papildus cenu un krātuves izmaiņām Apple ir veikusi arī dažus citus ievērojamus atjauninājumus savos iPhone tālruņos. Uzņēmums beidzot ir nomainījis novecojošo Lightning portu ar USB-C portiem visos savos tālruņos, tostarp AirPods Pro. USB-C ports atbalsta ātrāko USB 3 standartu ar pārsūtīšanas ātrumu līdz 10 Gbps. Tomēr lietotājiem būs atsevišķi jāiegādājas C tipa USB 3 kabelis.

Turklāt iPhone 15 sērija tagad atbalsta Qi2 uzlādi, kas ir Apple jaunais uzlādes standarts, kura pamatā ir tā paša MagSafe uzlāde. Pro modeļi ir arī aizstājuši veco zvana/vibrācijas slēdzi ar pielāgojamu darbības pogu, kas ir līdzīga tai, kas atrodama Apple Watch Ultra sērijas tālruņos.

Līdzās iPhone 15 Pro un 15 Pro Max Apple ir paziņojis arī par iPhone 15 un 15 Plus modeļiem. Šie modeļi ir aprīkoti ar Dynamic Island un manto A16 Bionic mikroshēmas no pagājušā gada Pro modeļiem. IPhone 15 un 15 Plus sākuma cenas paliek tādas pašas kā pagājušajā gadā - attiecīgi 799 un 899 ASV dolāri.

Kopumā jaunajam iPhone 15 Pro Max ir augstāka sākuma cena, taču salīdzinājumā ar tā priekšgājēju tas piedāvā vairāk krātuves un virkni jaunu funkciju un uzlabojumu.

Avoti:

– The Verge