Akcijas, ko skatīties Apple Wonderlust pasākuma laikā

Apple Inc ir paredzēts uzņemt savu ļoti gaidīto pasākumu Wonderlust, kurā tiks atklāts nākamais produktu cikls, tostarp iPhone 15 un informācija par Apple Watch. Notikuma laikā vairāki piegādātāju un konkurentu krājumi piedzīvos nepastāvību.

Paredzams, ka Sony Group Corp, galvenais Apple piegādātājs, pasākuma laikā iegūs ievērojamu uzmanību, jo Apple demonstrēs jaunā iPhone 15 fotografēšanas iespējas, kas lielā mērā ir atkarīgas no Sony ieguldījuma.

Paredzams, ka Qualcomm Inc pēc nesenā līguma ar Apple piegādāt Snapdragon 5G Modem-RF Systems gaidāmajiem iPhone tālruņiem, sagaidāms, ka tā akciju cena pieaugs.

Skyworks Solutions Inc, Apple piegādātājs, kas nodrošina mikroshēmas tehnoloģiju uzņēmumam, atrodas nedrošā situācijā, jo tas lielā mērā ir atkarīgs no Apple ieņēmumiem. Līdz ar Apple pastiprināto iekšējo mikroshēmu izstrādi Skyworks varētu saskarties ar izaicinājumiem, ja Apple savu pasākumu laikā turpinās demonstrēt vairāk pašizveidotu mikroshēmu.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), vēl viens svarīgs Apple piegādātājs, Wonderlust notikuma laikā un pēc tā var saskarties ar spiedienu uz savu akciju cenu.

Qorvo Inc, kas piegādā komponentus iPhone un Apple Watches, visticamāk, iegūs uzmanību, jo Apple pasākuma laikā izceļ šos produktus.

Broadcom Inc un Samsung Electronics Co Ltd, kas ir Apple piegādātāji, pasākuma gaitā var novērot akciju cenu svārstības, jo īpaši tāpēc, ka Samsung ražos displejus jaunajam iPhone 15.

Uzņēmums Fossil Group Inc varētu saskarties ar izaicinājumiem, ja Apple Watch tiks pievērsta uzmanība un pasākuma laikā tiks atklātas labi novērtētas cenas vai unikālas funkcijas, kas atšķir Fossil produktus.

Kopumā šīs akcijas ir vērts skatīties, jo Apple Wonderlust notikums attīstās un tiek atklāti jauni produkti.

