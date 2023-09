Apple “Wonderlust” notikums: ko gaidīt

Gaidāmība pieaug, jo Apple ļoti gaidītais notikums “Wonderlust” ir tepat aiz stūra. Paredzams, ka šis pasākums, kas paredzēts rīt, iepazīstinās ar dažiem aizraujošiem jauniem produktiem, kas iepriecinās Apple fanus visā pasaulē. Lai gan ir daži apstiprināti palaišanas gadījumi, piemēram, iPhone 15 un Apple Watch Series 9, baumu dzirnavas rosās no spekulācijām par to, ko Apple vēl var piedāvāt.

Viens no visvairāk gaidītajiem laidieniem ir iPhone 15. Noplūdes un nozares pārstāvji ir snieguši ieskatu par to, ko mēs varam sagaidīt no šīs jaunās iPhone sērijas. Tiek teikts, ka tam ir jaunas krāsas, plānāks dizains un vieglāks rāmis, kas izgatavots no titāna sakausējuma. Paredzams, ka displejs būs nedaudz lielāks, un kamerai būs periskopisks telefoto objektīvs, kas piedāvā uzlabotu asumu un samazinātu svaru.

Viens no aizraujošiem iPhone 15 jauninājumiem ir tā Thunderbolt ātrgaitas datu pārsūtīšanas iespēja, kas ļaus palielināt uzlādes ātrumu. Šo funkciju iPhone fani jau sen ir vēlējušies, padarot to par ļoti gaidītu papildinājumu.

Papildus iPhone 15 Apple laidīs klajā arī Apple Watch Series 9. Lai gan informācija par jauno valkājamo ierīci ir ierobežota, paredzams, ka tas papildinās iPhone 15 un piedāvās uzlabotu funkcionalitāti un funkcijas.

Papildus šiem apstiprinātajiem palaišanas gadījumiem pastāv spekulācijas, ka Apple šogad varētu izlaist jaunus AirPods. Ir pagājuši trīs gadi kopš AirPods Max izlaišanas, padarot šo par iespējamu iespēju Apple ieviest atjauninātu versiju.

Vēl viena iespēja ir tāda, ka Apple sniegs ieskatu savās gaidāmajās Vision Pro “telpiskās skaitļošanas” austiņās, lai gan tās tiks izlaistas tikai nākamgad.

Lai gan var būt pārsteigumi, maz ticams, ka pasākumā "Wonderlust" tiks prezentēti jauni iPad vai Mac. Šie izlaidumi, visticamāk, notiks 2024. gadā, ieviešot Apple M3 mikroshēmu.

Tiem, kas ar nepacietību gaida, lai noskatītos notikumu, tas tiks tiešraidē straumēts Apple vietnē. Pasākums notiks otrdien, 12. septembrī, plkst. 10:1 PT (XNUMX:XNUMX ET).

Kamēr Apple fani skaita stundas, satraukums turpina pieaugt. Sekojiet līdzi rītdienas notikumam “Wonderlust”, kurā Apple demonstrēs savus jaunākos jauninājumus un atkal satrieks skatītājus.

