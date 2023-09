Apple uzvar apelācijā patentu izaicinājumā pret korefotoniku

By

Nesenā izstrādē Apple Inc. ir veiksmīgi atdzīvinājis izaicinājumu mobilo tālruņu kameras patentam, kas pieder Corephotonics Ltd. Attiecīgais patents ļauj lietotājiem tvert portretus ar asu objektu uz neskaidra fona. ASV Federālās apgabala apelācijas tiesa pirmdien nolēma, ka Patentu tiesas un apelācijas padome (PTAB) ir negodīgi noraidījusi Apple uzbrukumu Corephotonics, paļaujoties uz drukas kļūdu, kuru neviena no pusēm neuzskatīja par nozīmīgu.

Federālās apgabala lēmums tika pamatots ar to, ka PTAB nespēja pietiekami izskaidrot drukas kļūdas nozīmi savā lēmumā. Šī kļūda, kā arī citas neatkarīgas kļūdas, ko atklāja PTAB, ietekmēja padomes sākotnējo lēmumu noraidīt Apple izaicinājumu.

Apple uzvara apelācijas sūdzībā tagad ļauj uzņēmumam turpināt juridisko cīņu pret Corephotonics par patenta spēkā esamību. Tas ir nozīmīgs Apple ieguvums, jo labvēlīgs iznākums varētu atbrīvot uzņēmumu no licencēšanas maksas maksāšanas Corephotonics vai saskarties ar jebkādām citām ar patentu saistītām juridiskām sekām.

Portreta režīma izmantošana ar asu objektu un izplūdušu fonu ir kļuvusi arvien populārāka viedtālruņu fotografēšanā. Šīs funkcijas pamatā esošā tehnoloģija ietver aparatūras un programmatūras kombināciju, kas lietotājiem ļauj viegli iegūt profesionāla izskata fotoattēlus. Apple, kas pazīstama ar inovācijām viedtālruņu tehnoloģijās, ir bijusi šīs tendences priekšgalā ar savu portreta režīmu, ko lietotāji ir uztvēruši pozitīvi.

Šī jaunākā Apple juridiskā cīņa ar Corephotonics izceļ intensīvo konkurenci un intelektuālā īpašuma nozīmi viedtālruņu nozarē. Abi uzņēmumi pretendē uz dominējošo stāvokli šajā ļoti konkurētspējīgajā tirgū un ir gatavi aizstāvēt savas intelektuālā īpašuma tiesības, lai nodrošinātu savas pozīcijas.

Jāskatās, kā šis juridiskais strīds risināsies turpmākajos mēnešos. Tomēr Apple veiksmīgā apelācija iezīmē nozīmīgu soli uz priekšu tās centienos apstrīdēt Corephotonics patenta derīgumu. Šīs lietas iznākumam varētu būt tālejoša ietekme uz viedtālruņu kameru tehnoloģiju nākotni.

Definīcijas:

– Patentu izmēģinājumu un apelācijas padome (PTAB): Administratīvo tiesnešu kolēģija Amerikas Savienoto Valstu Patentu un preču zīmju birojā, kas ir atbildīga par patentu derīguma apstrīdēšanas pārskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par tiem.

– Tipogrāfiska kļūda: kļūda, kas pieļauta, rakstot vai drukājot dokumentu, bieži vien ietverot nepareizus burtus, vārdus vai pieturzīmes.

