Apple iepazīstina ar Apple Watch Series 9: ātrāku, viedāku un ilgtspējīgāku

Apple oficiāli iepazīstināja ar savu jaunāko valkājamo pulksteni Apple Watch Series 9 pasākumā Wonderlust, kas notika Cupertino. Jaunais viedpulkstenis ir aprīkots ar jaudīgo S9 mikroshēmu, kas lepojas ar 60% ātruma pieaugumu un par 30% ātrāku GPU, salīdzinot ar tā priekšgājēju.

Viena no ievērojamākajām Apple Watch Series 9 iezīmēm ir WatchOS 10 un Name Drop funkcijas ieviešana. Šī funkcija ļauj lietotājiem koplietot personisko informāciju, kad viņi atrodas blakus citam lietotājam ar to pašu ierīci. Turklāt Ultrawideband tehnoloģijas integrācija uzlabo sadarbspēju ar HomePod un uzlabo Find My funkcionalitāti.

Apple Watch Series 9 displejs piedāvā iespaidīgas spilgtuma iespējas, sākot no 2,000 nitiem maksimālajā līmenī līdz vienai nitam zemākajā līmenī. Siri veselības funkcijas ieviešana ļauj lietotājiem saņemt veselības atjauninājumus, izmantojot balss komandas. Šo funkciju atbalsta atjauninātais neironu dzinējs, kas palielina teksta transkripcijas ātrumu par 25%, salīdzinot ar S8 mikroshēmu.

Unikāls Apple Watch Series 9 papildinājums ir Double Tap funkcija. Izmantojot šo ievades sistēmu, lietotāji var veikt dažādas darbības, piemēram, atbildēt uz zvaniem vai izslēgt trauksmes signālus, pieskaroties rādītājpirkstam un īkšķim. Šī funkcija būs pieejama nākamajā mēnesī.

Saskaņojot ar Apple apņemšanos nodrošināt ilgtspējību, Apple Watch Series 9 ir uzņēmuma “pirmais oglekļa neitrālais” produkts. Šī statusa sasniegšana ir saistīta ar vairāk pārstrādātu komponentu izmantošanu, tostarp kobaltu, uzlabotu iepakojumu un “augstas kvalitātes” oglekļa kredītu iegādi.

Klienti var izvēlēties no dažādām 9. sērijas krāsu opcijām, tostarp starlight, sudraba, pusnakts, Product Red un jauna rozā krāsa. Apple Watch Series 9 sākuma cena ir 399 ASV dolāri, un priekšpasūtījumi sākas šodien, bet piegāde sākas 22. septembrī.

Definīcijas:

– S9 mikroshēma: jaunākā Apple izstrādātā mikroshēma savām valkājamām ierīcēm, nodrošinot uzlabotu veiktspēju.

– Ultrawideband: bezvadu sakaru tehnoloģija, kas nodrošina neliela diapazona, liela joslas platuma datu pārsūtīšanu starp ierīcēm.

– Neironu dzinējs: Apple mikroshēmu sastāvdaļa, kas specializējas mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās uzdevumos.

Avoti:

– Apple Wonderlust pasākums Cupertino.