Apple atvadās no Lightning Connector ar iPhone 15 palaišanu

Pēc 11 gadiem Apple ir paziņojis, ka atvadās no sava patentētā Lightning savienotāja vadošajos iPhone tālruņos. Uzņēmums iPhone 15 prezentēja savā ikgadējā rudens produktu izlaišanas pasākumā, demonstrējot savus jaunos modeļus, kuriem tagad būs USB-C uzlādes porti. Atteikšanās no Lightning savienotāja, kas pirmo reizi tika ieviesta 2012. gadā, atbilst jaunajam Eiropas Savienības tiesību aktam, kas tika pieņemts pagājušajā gadā un nosaka, ka visiem ES pārdotajiem viedtālruņiem līdz 2024. gada beigām ir jāiekļauj USB-C interfeiss uzlādēšanai.

IPhone 15 ir pieejams divos modeļos: 6.1 collu iPhone 15, sākot no 799 USD, un 6.7 collu iPhone 15 Plus, sākot no 899 USD. Abiem modeļiem ir keramikas vairogs, kas nodrošina lielāku izturību, un 48 megapikseļu galvenā kamera. Tie ir pieejami piecās krāsās: rozā, dzeltenā, zaļā, zilā un melnā.

Apple vadītāji uzsvēra nozares standarta USB-C izmantošanas priekšrocības, piemēram, lielāku datu pārsūtīšanas ātrumu un ērtību, izmantojot vienu un to pašu kabeli, lai uzlādētu iPhone, iPad un MacBooks. Uzņēmuma jaunākie MacBook un iPad jau ir pieņēmuši USB-C uzlādes portus, un pat trešās paaudzes Apple TV 4K straumēšanas ierīce uzlādei izmanto USB-C. Turklāt iPhone 15 modeļi atbalstīs bezvadu uzlādes standartus.

Papildus iPhone 15 Apple iepazīstināja arī ar Apple Watch Series 9, kura cena ir sākot no 399 USD. 9. sērijas jaunās funkcijas ietver “divkāršā pieskāriena” funkciju lietotņu vadīšanai, Siri funkcionalitāti ierīcē, uzlabotu iPhone atrašanās vietas noteikšanas iespēju un gaišāku displeju. Apple Watch Series 9 ir arī uzņēmuma pirmais “oglekļa neitrālais” produkts.

Prezentācijas laikā izpilddirektors Tims Kuks īsi pieminēja Apple Vision Pro, uzņēmuma AR/VR austiņas, kuras paredzēts piegādāt 2024. gada sākumā. Kuks arī uzsvēra Apple apņemšanos nodrošināt vides ilgtspējību, un Oktāvijas Spensera (Octavia Spencer) epizode kā “Mother Nature” grilēšana. vadītājiem par saviem mērķiem. Videoklipu segments atklāja Apple mērķi, lai līdz 2030. gadam visi tā produkti būtu oglekļa neitrāli.

