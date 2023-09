Tata Play Binge Partners ar Apple TV+ Indijā

Indijas kanālu apkopotājs Tata Play Binge ir paziņojis par sadarbību ar Apple TV+, lai Indijas tirgū piedāvātu savus populāros seriālus un oriģinālās filmas. Šī partnerība ir pirmā šāda veida partnerība Apple TV+ Indijā.

Pateicoties šai sadarbībai, Indijas skatītājiem būs pieejams plašs seriālu klāsts, piemēram, “Teds Lasso”, “Shrinking”, “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, “Teheran”, “Servant”, “Platonic”. “Severance”, “The Morning Show”, “Bad Sisters”, “Lēnie zirgi” un “Aizvēsturiskā planēta”. Turklāt platformā būs pieejamas arī Apple oriģinālās filmas, tostarp “CODA” un “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “Ghosted” un nesen pirmizrādi piedzīvojušais “The Beanie Bubble”.

Lai atzīmētu atklāšanu, ir uzsākta reklāmas kampaņa, kurā piedalās Bolivudas superzvaigznes Saifs Ali Khans un Katrīna Kaifa. Paredzams, ka šī sadarbība vēl vairāk paplašinās Apple TV+ sasniedzamību Indijas tirgū un nodrošinās Indijas skatītājiem daudzveidīgu satura klāstu.

Papildus seriāliem un filmām, kas jau ir pieejamas Apple TV+, platforma Indijā izlaidīs arī jaunas oriģinālās filmas. Daži no gaidāmajiem izdevumiem ietver Mārtina Skorsēzes filmu “Ziedu mēness slepkavas” ar Leonardo Di Kaprio, Robertu De Niro un Liliju Gladstounu galvenajās lomās, spiegu trilleris “Argila” ar Henriju Kavilu, Semu Rokvelu un Braisu Dalasu Hovardu, Ridlija Skota “Napoleons” galvenajās lomās. Hoakins Fīnikss un Džozefa Kosinska beznosaukuma Formula XNUMX sacīkšu iezīme ar Bredu Pitu.

Sadarbība starp Tata Play Binge un Apple TV+ ir paredzēta, lai no jauna definētu straumēšanas ainavu Indijā, piedāvājot plašākas satura izvēles iespējas skatītājiem šajā valstī.

Nippon TV atklāj jaunus formātus MIPCOM tiesību tirgū

Nippon TV, Japānas populāru formātu, piemēram, “Shark Tank” autors, ir paredzēts laist klajā četrus jaunus īpašumus gaidāmajā MIPCOM tiesību tirgū Francijā. Šīs īpašības ietver skriptu formātu ar nosaukumu “Lielākais skolotājs”, kurā skolotājs atgriežas pagātnē, lai atklātu noslēpumu par to, kurš viņu nogrūda no jumta.

Tiks atklāti arī divi neskriptu formāti, tostarp “Aizdomās turamie filmēšanas laukumā”, scenārija krimināldrāmas un bezskriptu izmeklēšanas cīņas kombinācija un “5 draugi, 5 labvēlības!”, studijā balstīta spēļu izrāde, kurā draugi sacenšas, lai uzvarētu par savu slavenību. draugi.

Turklāt Nippon TV iepazīstinās ar anime nosaukumu “Aptiekāra dienasgrāmatas”, kas ir populāra laika posma noslēpumu sērijas adaptācija ar vairāk nekā 24 miljoniem pārdotu kopiju.

Nishiyama Mikiko, Nippon TV globālā biznesa viceprezidents, pauda uzņēmuma apņemšanos stiprināt ražošanas un izplatīšanas iespējas. Nippon TV mērķis ir radīt oriģinālas programmas un izpētīt seriālu adaptācijas starptautiskajos tirgos, izmantojot partnerības un izmēģinājuma versijas, kas ražotas un pārraidītas Japānā.

Šie jaunie Nippon TV formāti sola nodrošināt unikālu un saistošu saturu auditorijai gan Japānā, gan visā pasaulē.

Melnā mandala iegūst pasaules pārdošanas tiesības uz “kas slēpjas zem tā”

Jaunzēlandē dzīvojošā žanra filmu speciāliste Black Mandala ir nodrošinājusi pasaules pārdošanas tiesības uz asa sižeta šausmu trilleri “What Lurks Beeath”. Filmas režisors ir Džeimijs Beilijs, un tās centrā ir flotes zemūdenes apkalpe, kas atrodas uz kodolkonflikta un Trešā pasaules kara robežas. Kad parādās noslēpumaina kaila sieviete bezbiļetnieks, pieaug spriedze, jo viņiem ir aizdomas, ka viņa varētu būt krievu iefiltrētāja. Tomēr viņi drīz atklāj, ka viņa ir kaut kas daudz bīstamāks.

Filmas “What Lurks Beneath” aktieri ir Saimons Filipss, Raiens Gīzens, Maikls Svatons, Niks Biskupeks un jaunpienācēja Dela Reilija. Filma pasaules pirmizrādi piedzīvoja Buffalo Dreams fantastisko filmu festivālā Ņujorkas štatā.

Filmu “What Lurks Beeath” producējusi Mem Ferda no FilmCore un izpildproducents Kens Bresers no Dystopian Films, un filmas “What Lurks Beeath” žanra filmu entuziastiem piedāvā aizraujošu un intensīvu kino pieredzi.

Alans Karrs vada BBC viktorīnas šovu “Picture Slam”

“RuPaul's Drag Race UK” tiesnesis un “Interjera dizaina meistaru vadītājs” Alans Kers uzņemas BBC viktorīnas šova “Picture Slam” vadītāja lomu. Katrā kārtā trīs komandām, kas sastāv no diviem konkursantiem, tiek pasniegta tāfele ar attēliem no dažādām tēmām. Komandām pareizi jāidentificē attēli pret pulksteni. Pilna galda ar pareizām atbildēm notīrīšana komandai saņem naudas bonusu.

Finālistu komandai būs iespēja laimēt £10,000 12,500 ($ XNUMX XNUMX) balvu, ja tā spēs pareizi nosaukt visus attēlus. “Picture Slam” piedāvā aizraujošu un steidzīgu viktorīnas šova formātu, lai skatītāji pārbaudītu savas zināšanas un sacenstos par ievērojamu naudas balvu.

