Apple veikala vietne pāriet bezsaistē pirms iPhone 15 palaišanas

Apple Store vietne uz laiku tika izslēgta otrdienas rītā, tikai dažas stundas pirms ļoti gaidītās iPhone 15 palaišanas. Galvenajā lapā tika parādīts ziņojums, ka vietne tiek atjaunināta, un mudināja apmeklētājus drīzumā atgriezties. Tika parādīts zili pelēks animēts Apple logotips, kas saistīts arī ar iPhone 15 palaišanas notikumu, kā arī darba saite uz tiešraides straumi.

Apple izpilddirektors Tims Kuks ir gatavs prezentēt uzņēmuma vadošā produkta jaunāko versiju plkst. 1:15 ET no Apple Park Stīva Džobsa teātra. Joprojām nav skaidrs, vai vietnes avāriju izraisīja milzīga interese par iPhone XNUMX, vai arī Apple veic izmaiņas savā tiešsaistes tirgū.

Paredzams, ka iPhone 15 tiks izlaists 22. septembrī, un būs pieejami trīs modeļi dažādos cenu punktos. Standarta versijas cena būs no 799 USD, savukārt Pro Max opcijas cena būs 1,099 USD. Viena no ievērojamām izmaiņām iPhone 15 ir USB-C standarta uzlādes porta pieņemšana, kā to nosaka Eiropas Savienība. Šis solis iezīmē atkāpšanos no Apple patentētā Lightning uzlādes porta.

Baumas par iPhone 15 ietver “darbības pogas” ieviešanu, kas lietotājiem nodrošinās ātru piekļuvi dažādām funkcijām un iestatījumiem, neatbloķējot ierīci vai nepārvietojoties pa lietotnēm. Lai gan detaļas ir maz, eksperti uzskata, ka šī poga varētu atšķirt iPhone 15 Pro no iepriekšējiem modeļiem.

Apple parasti ievieš jaunu produktu rudenī, un iPhone 14 tika izlaists pagājušā gada septembrī. Uzņēmuma akcijas, kas nesen sasniedza rekordlielu tirgus kapitalizāciju 3 triljonu dolāru apmērā, otrdien agrā rīta tirdzniecībā piedzīvoja nelielu kritumu.

