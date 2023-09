Apple gatavojas prezentēt iPhone 15: ko sagaidīt

By

Apple ļoti gaidītā ikgadējā produkta laišana klajā ir tepat aiz stūra, un visas acis ir vērstas uz iPhone 15 atklāšanu. Baumas un ziņojumi liecina, ka Apple vadošās ierīces jaunākajā iterācijā būs virkne jaunu funkciju, tostarp Android līdzīga. uzlādes ports un uzlabota kameras tālummaiņa. Tomēr analītiķi brīdina, ka šie papildinājumi var veicināt augstāku cenu zīmi patērētājiem.

Pēc Wedbush Securities analītiķu domām, iPhone 15 modeļu cenas var būt par aptuveni 100 USD augstākas nekā iepriekšējās Apple viedtālruņu līnijas. Šī būtu pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad tehnoloģiju gigants ir palielinājis savas iPhone cenas. Bāzes modelis, 6.1 collu iPhone 15 ar 128 gigabaitu krātuvi, varētu sākt no 899 $, savukārt lielākais 6.7 collu iPhone 15 Plus varētu sākties no 999 $. Tomēr, iespējams, nākamajos mēnešos pēc izlaišanas patērētāji varētu atrast atlaides pie lielākajiem ASV tālruņu operatoriem.

Paredzams, ka iPhone 15 ienesīs vairākus ievērojamus jauninājumus. Wedbush analītiķi apgalvo, ka ierīcei būs ātrāka A17 bioniskā mikroshēma, uzlabots akumulatora darbības laiks, C tipa uzlādes ports, uzlabota kameras tehnoloģija un titāna malas. Viena no izcilajām funkcijām ir periskopa telefoto objektīvs iPhone 15 Pro Max, kas ievērojami uzlabo tālruņa optiskās tālummaiņas iespējas. Ar 5x–6x optisko tālummaiņu tas piedāvā divreiz lielāku tālummaiņu nekā iepriekšējam iPhone 14 Pro. Turklāt iPhone 15, visticamāk, izmantos USB-C uzlādes portu, kas ir līdzīgs Android viedtālruņos atrodamajam.

Izlemt, vai jaunināt uz iPhone 15, var būt grūti, jo īpaši, ja jums jau pieder salīdzinoši jauns iPhone tālrunis, piemēram, iPhone 12 vai jaunāks modelis. Olivier Blanchard, tehnoloģiju pētījumu firmas The Futurum Group pētniecības direktors, ierosina, ka lēmumam vajadzētu būt atkarīgam no tā, kāda veida klausuli jūs pašlaik izmantojat. Ja jums ir vecāks modelis, iPhone 15 jaunā mikroshēma, uzlabotas kameras funkcijas un USB-C ports varētu būt nozīmīgs solis uz priekšu. Tomēr, ja jums ir jaunāks iPhone tālrunis, revolucionāru uzlabojumu trūkums var padarīt jūsu pašreizējo ierīci par saprātīgu izvēli.

Avoti:

– Wedbush Securities

- CBS MoneyWatch