AirPods Pro 2 tagad ir aprīkots ar USB-C uzlādes futrāli

Apple ir paziņojis, ka jaunais AirPods Pro 2 tiks piegādāts ar USB-C uzlādes maciņu Lightning savienotāja vietā. Šīs izmaiņas ir saistītas ar Apple pieņemto USB-C kā standarta savienotāju saviem produktiem, tostarp Mac, iPad un Siri Remote.

Paši AirPods Pro 2 nesaņems nekādus aparatūras jauninājumus, taču tagad būs saderīgi ar USB-C uzlādi. Tas nozīmē, ka lietotāji var ērti izmantot vienu un to pašu kabeli, lai uzlādētu savu Mac, iPad, AirPods un jauno iPhone 15 modeļu klāstu. Turklāt AirPods Pro 2 var uzlādēt tieši no iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max.

Klientiem, kas iegādājas jaunus AirPods Pro 2, kastē būs iekļauts USB-C uzlādes futrālis. Tomēr pretēji sākotnējām cerībām Apple nepārdos USB-C uzlādes korpusu atsevišķi.

Tagad var veikt pasūtījumus jaunajam AirPods Pro 2 ar USB-C uzlādes korpusu, un piegādes sāksies 22. septembrī. AirPods Pro 2 cena joprojām ir 249 USD.

Kopumā šis atjauninājums atspoguļo Apple apņemšanos standartizēt savus produktus ar USB-C savienotāju, nodrošinot lielāku ērtību un saderību starp ierīcēm.

