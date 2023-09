Apple Launch Event 2023: cerības uz iPhone 15 sēriju un citiem

By

Ļoti gaidītais ikgadējais Apple atklāšanas pasākums, kas pazīstams kā “Wonderlust”, ir paredzēts šodien, un Apple entuziasti visā pasaulē ar nepacietību gaida nākamās paaudzes iPhone 15 sērijas atklāšanu, kā arī citus aizraujošus paziņojumus. Izpilddirektors Tims Kuks vadīs pasākumu ikoniskajā Stīva Džobsa teātrī Kalifornijā.

Pasākuma laikā Apple analītiķi sniegs ieskatu un viedokļus par to, ko sagaidīt no Apple Launch Event 2023. Tiks padziļināta analīze par iPhone 15 funkcijām, tostarp nākamās paaudzes Apple Watch un citiem aizraujošiem aksesuāriem. Tiešraides atjauninājumi un vizuālie materiāli no Cupertino parka sniegs skatītājiem ieskatu pasākuma atmosfērā.

Viens no pasākuma svarīgākajiem notikumiem neapšaubāmi būs iPhone 15 sērijas palaišana. Sākotnējie ziņojumi liecina, ka bāzes modelis iPhone 15 saglabās līdzīgus izmērus un svaru kā tā priekšgājējs iPhone 14. Paredzams, ka iPhone 15 Pro būs nedaudz biezāks, bet vieglāks nekā iepriekšējais modelis. No otras puses, iPhone 15 Pro Max tiek prognozēts, ka tas būs vieglāks un nedaudz plānāks nekā tā priekšgājējs.

Runājot par cenu noteikšanu, tiek prognozēts, ka mazākā Pro modeļa sākuma cena saglabāsies 999 USD līmenī. Tomēr tiks veikti uzlabojumi tā veiktspējā, tostarp palielināta RAM.

Klīst arī baumas par citām aizraujošām funkcijām, piemēram, iespēja iegūt vieglāku iPhone 15 Pro ar vidējo kadru, kas izgatavots no 5. klases titāna. Turklāt pastāv spekulācijas, ka nākamās paaudzes iPhone varētu pāriet uz USB-C uzlādes kabeļiem.

Lai tiešraidē skatītos Apple Wonderlust atklāšanas pasākumu, skatītājiem ir vairākas straumēšanas iespējas. Apple TV abonenti var noskaņoties savās ierīcēs pulksten 10:30, un tie, kas nav abonenti, var skatīties notikumu Apple oficiālajā YouTube lapā. Alternatīvi, skatītāji notikumu var vērot arī savā tīmekļa pārlūkprogrammā, apmeklējot Apple vietni.

Pēc izpilddirektora Tima Kuka (Tim Cook) galvenās runas tiks veikta turpmāka Apple vīzijas un mērķu analīze, sniedzot visaptverošu izpratni par uzņēmuma virzienu.

