Apple ikgadējā palaišanas pasākumā paziņo par iPhone 15 un Apple Watch

Apple rīkoja savu ikgadējo iPhone atklāšanas pasākumu Apple Parkā Cupertino, Kalifornijā, atklājot ļoti gaidītos iPhone 15 un iPhone 15 Plus. Pasākumā tika prezentēts arī pavisam jaunais Apple Watch pulkstenis, kas izgatavots no 95% titāna.

Viena no ievērojamām izmaiņām Apple produktu klāstā ir pāreja no ādas kā materiāla. Uzņēmums ieviesa vairākas jaunas lentes un krāsas, kuru pamatā ir šķiedra un plastmasa, demonstrējot savu apņemšanos izmantot otrreizēji pārstrādātus materiālus. Šis solis iezīmē atkāpšanos no oriģinālā Apple Watch izlaišanas 2014. gadā, kurā tika uzsvērta modes un luksusa apdare, piemēram, āda.

IPhone 15 un iPhone 15 Plus tagad ir aprīkoti ar Dynamic Island, kas tika ieviesta iepriekšējā iPhone 14 Plus. Šī dinamiskā displeja tehnoloģija ir pieejama gan iPhone 15 augstākās klases, gan zemākās klases modeļos.

IPhone 15 tika prezentēts priekšskatījuma videoklipā, kurā tika parādītas tā jaunās krāsas: izslēgta rozā, dzeltena, zaļa, zila un melna. Tims Kuks, Apple izpilddirektors, iepazīstināja ar jaunāko iPhone klāsta papildinājumu.

Runājot par cenām, Apple Watch Ultra 2 cena būs 799 USD, 9. sērijas cena būs 399 USD, bet otrās paaudzes SE cena būs 249 USD.

Apple arī maina savas Apple Watch joslas. Koncentrējoties uz vides ilgtspējību, uzņēmums ieviesa jaunas smalkas lentes, kas ir 100% bez ādas. Apple sadarbojās ar luksusa zīmolu Hermès četrās jaunās joslās un paziņoja par sadarbību ar sporta apģērbu zīmolu Nike.

Jaunā Apple Watch Ultra 2 galvenā iezīme ir tā S9 mikroshēma, kas ļauj precīzi atrast, izmantojot otrās paaudzes īpaši platjoslas arhitektūru. Tam ir jauns displejs ar 3,000 nitiem, 72 stundu akumulatora darbības laiks un 95% pārstrādāta titāna.

Pasākuma laikā tika uzsvērtas arī Apple vides iniciatīvas. Bijušais Vides aizsardzības aģentūras administrators un Apple vadītāja Lisa Džeksone apsprieda uzņēmuma apņemšanos nodrošināt tīru enerģiju un samazināt emisijas savā piegādes ķēdē.

Videoklipā par Apple vides iniciatīvām aktrise Oktāvija Spensere uzstājās ar epizodi kā “Māte Daba” kopā ar Timu Kuku un Lizu Džeksoni.

Apple koncentrēšanās uz mākslīgo intelektu bija acīmredzama, ieviešot “neironu dzinēju”, AI paātrinātāju, kas iestrādāts tā mikroshēmās. Šī tehnoloģija uzlabo mašīnmācīšanās iespējas, vienlaikus optimizējot enerģijas patēriņu, izceļot Apple no tādiem konkurentiem kā OpenAI un Google.

Tika paziņotas arī jaunas Apple Watch funkcijas, tostarp Double Tap, kas ļauj lietotājiem mijiedarboties ar ierīci, izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, nepieskaroties ekrānam. Pulksteņa funkcija “Atrast manu iPhone” ir arī uzlabota, lai nodrošinātu precīzāku atrašanās vietas informāciju.

Kopumā Apple ikgadējā atklāšanas pasākumā tika demonstrēti jaunākie viedtālruņu un viedpulksteņu jauninājumi, demonstrējot uzņēmuma apņemšanos nodrošināt ilgtspējību, AI un lietotāju pieredzi.

