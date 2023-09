Paredzams, ka Apple nāks klajā ar jaunu iPhone tālruņu klāstu ar USB-C lādētāju

By

Apple šodien gatavojas paziņot par savu jauno iPhone klāstu, kurā paredzēts pārslēgties no Lightning uz USB-C lādētāju pieslēgvietām. Šāds solis pieņemts pēc strīda ar Eiropas Savienību (ES), kas noteikusi, ka līdz nākamā gada beigām visām mazajām ierīcēm, tostarp tālruņiem, jābūt saderīgām ar USB-C uzlādes kabeļiem. ES apgalvo, ka šīs izmaiņas samazinās atkritumu daudzumu un ietaupīs naudu patērētājiem.

Apple jau iepriekš ir apgalvojis, ka tā Lightning kabelis ir drošāks nekā USB-C lādētāji, kurus jau izmanto konkurējošie uzņēmumi, piemēram, Samsung. Taču tagad uzņēmums izpilda ES prasību. Paredzams, ka jaunie iPhone modeļi tiks prezentēti Apple pasākumā Wonderlust, kas parasti ir gada laiks, kad tiek prezentēti jauni iPhone tālruņi.

Šis paziņojums nāk laikā, kad Apple saskaras ar iPhone pārdošanas apjoma samazināšanos augstāku cenu dēļ. Klienti izvēlas atlikt jaunināšanu uz jaunākiem modeļiem. Turklāt uzņēmums nodarbojas ar diplomātisko spriedzi starp ASV un Ķīnu. Ziņojumi liecina, ka Ķīnas valdība aizliedz ierēdņiem izmantot Apple tālruņus.

Analītiķi prognozē, ka Apple paziņojuma galvenā uzmanība tiks pievērsta pārejai uz USB-C. Jorijs Vurmsers, Insider Intelligence galvenais analītiķis, uzskata, ka šodienas pasākumā būs arī jauni Apple Watch un AirPod modeļi, bet iPhone 15 būs uzņēmuma nozīmīgākais laidiens. ES politikas veidotāji uzskata, ka kopēja lādētāja ieviešana vienkāršos eiropiešu dzīvi un novērsīs nepieciešamību pēc novecojušiem lādētājiem, kā rezultātā patērētāji ietaupīs 250 miljonus eiro gadā.

Lai gan dažiem patērētājiem var būt bažas par kabeļa maiņu, analītiķi, piemēram, Avi Greengart no Techsponential prognozē, ka paaudzes laikā patērētāji pieņems jauno standartu un pielāgosies tam. Ir arī sagaidāms, ka Apple paaugstinās cenas saviem Pro modeļiem līdz ar iPhone kameru un mikroshēmu uzlabojumiem.

Nesenais iPhone pārdošanas apjoma kritums, kas veidoja gandrīz pusi no Apple kopējiem ieņēmumiem, ir radījis bažas. Ķīnas valdības ierobežojumi iPhone tālruņiem valdības iestādēs un valsts atbalstītajās struktūrās ir ietekmējuši arī Apple akcijas un tirgus noskaņojumu. Tomēr analītiķi, piemēram, Dens Aivss no Wedbush, uzskata, ka Apple ir ieguvusi ievērojamu tirgus daļu Ķīnā, un paredz, ka jebkurš iespējamais aizliegums ietekmētu tikai nelielu daļu no prognozētā iPhone pārdošanas apjoma valstī.

Avoti:

- AFP

Definīcijas:

– Lightning lādētāja porti: patentēti uzlādes porti, ko izmanto Apple ierīces.

– USB-C: universāls uzlādes ports, kas kļūst par nozares standartu daudzām elektroniskām ierīcēm.

– Eiropas Savienība (ES): politiskā un ekonomiskā savienība, kurā ir 27 dalībvalstis, kas atrodas Eiropā.

– USB-C uzlādes kabeļi: USB-C kabeļi, kas pazīstami arī kā USB Type-C, ir atgriezeniski kabeļi, kas spēj pārsūtīt gan enerģiju, gan datus.