Apple Keynote pasākumā paziņos par jauniem iPhone modeļiem un citiem

Apple gatavojas atklāt savu jaunāko iPhone modeļu klāstu savā ļoti gaidītajā galvenajā pasākumā ar nosaukumu “Wonderlust”. Pasākums ir paredzēts otrdien plkst. 10:XNUMX PT un tiks straumēts tiešraidē skatītājiem visā pasaulē. Līdztekus jaunajiem iPhone tālruņiem Apple var arī prezentēt jaunu Apple Watch un sniegt atjauninājumus par gaidāmajām Vision Pro VR austiņām.

Baumas liecina, ka Apple prezentēs četrus nākamās paaudzes iPhone modeļus: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max. Proti, ir sagaidāms, ka "Pro" modeļiem būs iespēja pāriet no nerūsējošā tērauda rāmjiem uz vieglākiem un potenciāli plānākiem titāna rāmjiem. Lai gan ir spekulācijas par to, kā tas izskatīsies, informācija tiks slēpta līdz konferencei.

Viena no būtiskām izmaiņām, ko Apple, visticamāk, paziņos, ir pāreja no patentētā Lightning porta uz plašāk izmantoto USB-C portu. Šo pāreju nosaka ES noteikumi, un tas var ietekmēt to, kā nākamie iPhone pircēji mijiedarbosies ar savām ierīcēm. Atliek vien redzēt, kā Apple iepazīstinās un attaisnos šīs izmaiņas saviem klientiem.

Papildus iPhone atklāšanai Apple var izmantot iespēju atklāt jaunu Apple Watch iterāciju. Uzņēmumam ir panākumi savas populārās valkājamās ierīces atsvaidzināšanā katru gadu, lai gan informācija par jauno Apple Watch joprojām ir ierobežota.

Turklāt Apple varētu īsi pieskarties Vision Pro, tās ļoti gaidītajām virtuālās realitātes austiņām. Tā kā iPhone notikums piesaistīja ievērojamu uzmanību, nebūtu pārsteidzoši, ja Apple sniegtu atjauninājumus par Vision Pro progresu pirms tā gaidāmās izlaišanas nākamajā gadā.

Lai skatītos galvenā notikuma tiešraidi, skatītāji var tai piekļūt tieši oficiālajā Apple vietnē vai pakalpojumā YouTube. Pasākums būs pieejams YouTube tiešraides straumē, un Apple TV lietotne demonstrēs tiešraides notikumu, kā arī iepriekšējos tiem, kas dod priekšroku Apple TV lietošanai.

Tā kā drīzumā tiks prezentēti jauni iPhone modeļi, iespējamie Apple Watch atjauninājumi un ieskats Vision Pro VR austiņu izstrādē, Apple galvenais pasākums sola aizraujošu uzņēmuma jaunāko inovāciju un piedāvājumu demonstrējumu.

