iPhone 15 sērija: cena, jauninājumi un baumas

Apple šodien pasākumā “Wonderlust” gatavojas atklāt savu iPhone 15 klāstu, un ir parādījušās daudzas informācijas noplūdes un baumas par iPhone 15 Pro modeļu cenām. Saskaņā ar šiem avotiem iPhone 15 Pro un iPhone 15 Pro Max modeļiem būs ievērojams cenu pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada modeļiem. Paredzams, ka iPhone 15 Pro Max cenu kāpums būs visaugstākais.

Baumas liecina, ka vaniļas iPhone 15 un iPhone 15 Plus modeļi tiks laisti klajā par tādu pašu cenu kā to priekšgājēji, taču daži ziņojumi liecina, ka varētu būt neliels cenu pieaugums. No otras puses, tiek baumots, ka iPhone 15 Pro Max saņems visstraujāko cenas pieaugumu līdztekus lielākajam jauninājumam, kas ietver periskopa stila kameras objektīvu un titāna šasiju.

Jaunā informācija no Macrumors liecina, ka iPhone 15 modeļiem, kas nav profesionāli, cenas nepaaugstināsies. Paredzams, ka iPhone 15 bāzes modeļa cena būs 799 USD, kas ir tāda pati cena kā iPhone 14 pagājušajā gadā. Indijā bāzes modeļa cena tika noteikta 79,900 XNUMX Rs, un šogad tā, visticamāk, paliks nemainīga.

Tiek apgalvots, ka iPhone 15 Pro modeļiem ir dizaina jauninājumi, piemēram, plānāki un izliekti rāmji, kā arī jauns titāna rāmis, lai aizstātu nerūsējošā tērauda šasiju. Klīst baumas par pārveidotu “izslēgšanas” pogu, kas varētu kalpot kā darbības poga, kas līdzīga Apple Watch Ultra. Šīs izmaiņas var aizstāt sānu pārslēgšanas pogu, kas bija redzama iepriekšējās iPhone paaudzēs.

Paredzams, ka iPhone 15 Pro cena pieaugs par 100 USD, sākot no USD 1099 ASV. Tas Indijā varētu izraisīt cenu kāpumu vismaz par 10,000 15 Rs. Tiek baumots, ka super-premium iPhone 1299 Pro Max cena pieaugs ar vislielāko cenu, un iespējamā sākuma cena ASV būs XNUMX USD.

