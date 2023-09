Apple piegādātājs Foxconn piegādās Indijā ražotu iPhone 15, kas paplašina ražošanu ārpus Ķīnas

Apple piegādātājs Foxconn gatavojas sākt piegādāt Made in India iPhone 15 tikai dažas nedēļas pēc viedtālruņu izlaišanas no Ķīnas rūpnīcām. Šis Apple solis ir daļa no daudzgadu iniciatīvas, lai dažādotu ražošanu ārpus Ķīnas un samazinātu piegādes ķēdes ievainojamības. IPhone tālruņu montāža Indijā ne tikai palīdzēs Apple paplašināt ražošanas iespējas, bet arī mazinās neskaidrības tirdzniecībā, ko izraisa spriedze starp Vašingtonu un Pekinu.

Foxconn rūpnīcai Sriperumbudurā, Tamilnādas štatā, būs izšķiroša nozīme jaunāko iPhone ierīču nosūtīšanas atvieglošanā. Tomēr iPhone 15 ražošana Indijā būs atkarīga no komponentu pieejamības, kas galvenokārt tiek iegūti no importa, kā arī no vienmērīgas ražošanas līniju paplašināšanas Foxconn rūpnīcā netālu no Čennai.

Paredzams, ka papildus Foxconn iPhone 15 montāžu sāks arī citi Apple piegādātāji, kas darbojas Indijā, piemēram, Pegatron Corp. un Wistron Corp. uzņēmums, ko drīzumā iegādāsies Tata grupa. Tas vēl vairāk stiprinās Apple ražošanas klātbūtni Indijā.

Ir paredzēts, ka iPhone 15 tiks prezentēts šodien Wonderlust pasākumā, kā arī citi paziņojumi, tostarp jaunā Apple Watch sērija un Apple AirPods. Paredzams, ka iPhone 15 un 15 Plus modeļiem būs stikla aizmugure un alumīnija sāni, savukārt augstākās klases Pro versijām, kā ziņots, būs pāreja uz titāna dizainu, padarot tos izturīgākus un vieglākus.

Kopumā Apple lēmums ražot iPhone Indijā ir stratēģisks solis, lai dažādotu piegādes ķēdi un samazinātu atkarību no Ķīnas. Paplašinot ražošanu ārpus Ķīnas, Apple cenšas nodrošināt noturīgāku un drošāku savu kritisko produktu piegādi.

