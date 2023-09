Apple atklāja jaunu iPhone 15 modeļu klāstu ar cenu samazinājumu Īrijas lietotājiem

Apple ir oficiāli prezentējusi savu jaunāko iPhone tālruņu un viedo pulksteņu līniju, paziņojot par iPhone 15 sēriju un Apple Watch Series 9. Kamēr tehnoloģiju gigants ir paaugstinājis savu iPhone tālruņu cenas ASV, Īrijas lietotāji saņems atlaidi. iPhone 15 Pro cena ir sākot no 1,239 eiro, kas ir par 100 eiro mazāk nekā pagājušā gada modelim. iPhone 15 cena būs sākot no 979 eiro salīdzinājumā ar 1,029 eiro pirms gada. Arī iPhone 15 Plus cena ir samazināta līdz 1,129 eiro no 1,179 eiro.

Apple mērķis ir uzlabot vispārējo lietotāju pieredzi ar savām jaunajām ierīcēm, neskatoties uz izaicinājumiem, ko rada pašreizējā dzīves dārdzības krīze. Jaunie iPhone sola uzlabotu zvanu kvalitāti, fotografēšanu un standarta USB uzlādes porta ieviešanu. iPhone 15 Pro modeļiem būs pielāgojama darbības poga, savukārt iPhone 15 Pro būs izturīgāks titāna dizains un jaudīgāka kameru sistēma.

IPhone 15 klāsts tiks aprīkots ar A16 mikroshēmu, savukārt Pro modeļiem būs modernizēta A17 mikroshēma. IPhone 15 ir arī pieņēmis USB C savienojumu uzlādei un datu pārsūtīšanai, ievērojot ES noteikto termiņu, lai standartizētu uzlādi līdz 2024. gadam. Turklāt Apple ir paplašinājis iPhone ārkārtas satelīta iespējas, pievienojot palīdzību uz ceļa, izmantojot satelītu.

Apple ir arī ieviesis Apple Watch Series 9, kurā ir žestu kontroles funkcija, Siri pieprasījumu apstrāde pašā pulkstenī un uzlabota integrācija ar HomePod. Uzņēmums turpina par prioritāti noteikt ilgtspējību, cenšoties izņemt plastmasu no iepakojuma, izmantot 100% pārstrādātus materiālus un paļauties uz tīriem, atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Avoti:

– PP Foresight analītiķis Paolo Pascatore

– Apple oficiālais paziņojums

Definīcijas:

– USB C: universāls seriālās kopnes savienojums, ko parasti izmanto uzlādei un datu pārsūtīšanai elektroniskās ierīcēs.

– A16 un A17 mikroshēmas: attiecas uz Apple ierīcēs izmantotajiem procesoriem, kur A17 ir jaunākā un jaudīgākā versija.

– Ārkārtas satelīta iespējas: ierīces iespēja izveidot savienojumu ar satelītu tīklu saziņai un palīdzībai ārkārtas situācijās.