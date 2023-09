Apple iepazīstina ar iPhone 15 ar USB-C portu un uzlabotu kameru sistēmu

Apple tikko prezentēja savus jaunākos viedtālruņus iPhone 15 un iPhone 15 Plus, un izcilā funkcija ir USB-C porta iekļaušana. Tas iezīmē atkāpšanos no Apple patentētā Lightning savienotāja, jo uzņēmums pāriet, lai izpildītu gaidāmos Eiropas Savienības noteikumus. IPhone 15 cena ir no 799 USD par 128 GB modeli, savukārt iPhone 15 Plus cena ir no 899 USD par tādu pašu atmiņas ietilpību.

Lai gan šī gada iPhone dizains ļoti atgādina iPhone 14, ir ievērojami uzlabojumi. Visos modeļos tagad ir Dynamic Island — tabletes formas izgriezums, kas ieviests iPhone 14 Pro un Pro Max. Tas piedāvā jaunu veidu, kā skatīt paziņojumus un mijiedarboties ar lietotnēm. Turklāt iPhone 15 lepojas ar OLED Super Retina displeju, kas spēj attēlot Dolby Vision saturu ar 1,600 nitu spilgtumu. Šī displeja maksimālais spilgtums sasniedz 2,000 nitu saules gaismā, kas ir divreiz vairāk nekā tā priekšgājējam.

Nozīmīgākais iPhone 15 jauninājums ir tā kameru sistēma. Galvenās kameras sensors ir jaunināts līdz 48 megapikseļiem no iepriekšējiem 12 megapikseļiem, kas bija iPhone 14. Tālrunim ir arī 12 megapikseļu telefoto objektīvs un portreta režīma uzlabojumi. Lietotājiem vairs nav manuāli jāpārslēdzas uz portreta režīmu, un ir pieejami uzlabojumi nakts režīmam, Live Photos un darbības režīmam.

IPhone 15 iekšpusē Apple ir jauninājis mikroshēmojumu uz A16, to pašu procesoru, ko izmantoja pagājušā gada iPhone 14 Pro modeļos. Uzņēmums sola visas dienas akumulatora darbības laiku, pateicoties lielākam akumulatoram. IPhone 15 ir arī otrās paaudzes īpaši platjoslas mikroshēma, kas uzlabo savienojamību un precizitāti Find My.

Līdztekus iPhone 15 Apple izlaiž jauno Apple Watch Series 9, kurā ir modernizēta mikroshēma ar uzlabotu GPU veiktspēju un otrās paaudzes īpaši platjoslas mikroshēma. Pulkstenī ir arī “divkāršā pieskāriena” funkcija un citas.

Avoti:

Apmaļu