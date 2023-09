Iepazīstinām ar iPhone 15: izmaiņas un jauninājumi

By

Apple iPhone palaišanas notikumi vienmēr rada lielu satraukumu un satraukumu, un nesenā iPhone 15 atklāšana nebija izņēmums. IPhone joprojām ir būtiska Apple biznesa sastāvdaļa, kas katru gadu veido ievērojamu daļu no uzņēmuma ieņēmumiem. Ar šo jaunāko laidienu Apple mērķis ir piegādāt ierīci, kurā ir iekļauti visi tehnoloģiskie sasniegumi un jauninājumi, kas ir izstrādāti kopš sākotnējā iPhone 2007. gadā.

Viena no ievērojamām iPhone 15 izmaiņām ir pāreja no Apple patentētā Lightning uzlādes savienotāja uz vispārpieņemto USB-C portu. Šīs izmaiņas bija nepieciešamas Eiropas Savienības sprieduma dēļ. Rezultātā lietotāji varēs izmantot to pašu kabeli, lai uzlādētu savus iPhone tālruņus, kā arī citas ierīces, piemēram, austiņas un skaļruņus.

Dizaina jomā Apple ir ieviesis iPhone 15 jaunu krāsu klāstu, tostarp rozā, dzeltenā, zaļā, zilā un melnā krāsā. IPhone 15 Pro modeļiem ir titāna ārējā konstrukcija, kas padara tos gan vieglākus, gan izturīgākus. Arī ekrāna malas ir samazinātas, ļaujot izmantot lielākus displeja izmērus.

Viena no ievērojamām iPhone 15 Pro modeļu iezīmēm ir skaņas izslēgšanas slēdža aizstāšana ar programmējamu darbības pogu. Lietotāji var pielāgot šo pogu, lai veiktu dažādas funkcijas, piemēram, izslēgtu/ieslēgtu skaņu, palaistu lietotnes vai palaistu balss piezīmes.

Runājot par kameru sasniegumiem, Apple ir aprīkojis sākuma līmeņa iPhone 15 modeļus ar tādu pašu kameru tehnoloģiju, kāda bija arī iepriekšējā iPhone 14 Pro klāstā. Tas ietver 48 megapikseļu galveno kameru, kas uztver lielākas detaļas un uzlabo fokusu. Datorfotografēšana nodrošina, ka lietotāji var uzņemt augstas kvalitātes attēlus pat bez Pro modeļa.

iPhone 15 Pro modeļiem ir arī uzlabotas kameras funkcijas, piemēram, jauni iepriekš iestatīti fokusa attālumi, uzlabotas tālummaiņas iespējas, uzlabota attēla stabilizācija un uzlabota fotografēšana vājā apgaismojumā. Turklāt abi Pro modeļi ir saderīgi ar “Spacial Videos” 3D video formātu, ko atbalsta gaidāmās Apple Vision Pro austiņas.

iPhone 15 Pro Max, Pro un citi modeļi piedāvā virkni funkciju un jauninājumu, kas atbilst dažādām lietotāju vajadzībām un vēlmēm. Apple mērķis ir nodrošināt ierīci, kas ir ne tikai tehnoloģiski progresīva, bet arī vizuāli pievilcīga un lietotājam draudzīga.

