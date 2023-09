Āfrikas literatūra digitālajā laikmetā pēta jaunas auditorijas un tēmas

Pirmais grāmatas garuma pētījums par digitālo literatūru Āfrikā “African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Keny and Nigērijas” izpelnās ievērojamu akadēmisko uzmanību. Šola Adenekana, bijusī žurnāliste un Āfrikas studiju asociētā profesore, grāmatā aplūkota interneta un jauno mediju loma Āfrikas literatūras jaunas auditorijas veidošanā.

Adenekana iedvesmu grāmatas rakstīšanai radīja viņa paša pieredze ar internetu un sakari ar rakstniekiem un domātājiem, izmantojot e-pasta sarakstu serverus un sociālo mediju platformas. Viņš pamanīja pieaugošo tendenci, ka Āfrikas literatūra tiek publicēta tiešsaistē tādās platformās kā emuāri, tīmekļa vietnes un vēlāk arī sociālo mediju platformas, piemēram, MySpace, Facebook un Tumblr.

Digitālā ainava nodrošināja organiskāku telpu šīm jaunajām balsīm, jo ​​to galvenā auditorija kļuva par Āfrikas digitālo sabiedrību, nevis tradicionālajiem izdevējiem. Daudzi rakstnieki un domātāji bija sievietes un dīvaini afrikāņi, kuru darbus tradicionālie izdevēji neuzskatīja par cienīgiem. Tādas platformas kā Sokari Ekine emuārs, kultūras un literatūras tīkli nodrošināja vietas dīvainajiem rakstniekiem no Kenijas, Somālijas un Dienvidāfrikas, kur sazināties un dalīties ar saviem darbiem.

Internets ir būtiski ietekmējis Kenijas un Nigērijas literatūru. Piemēram, Nigērijas romānu rakstnieces Čimamandas Ngozi Adiči (Chimamanda Ngozi Adichie) agrīnie darbi pirmo reizi tika publicēti tiešsaistē, savukārt Kenijas rakstnieka Billija Kahoras ne-fiction grāmata izauga no gabala, kas publicēts nu jau vairs neesošā emuārā. Āfrikas digitālajiem žurnāliem, piemēram, African Writers, African Writing un Kwani, arī bija izšķiroša nozīme, nodrošinot platformas daudziem pazīstamiem Āfrikas rakstniekiem mūsdienās.

Queer aktīvisms atrada mājas digitālajā telpā. Daudzi dīvaini rakstnieki, saskārušies ar homofobiju, migrēja uz Eiropu un Ameriku, bet turpināja cīnīties pret diskrimināciju. Tiešsaistes platforma ļāva viņiem formulēt savu pieredzi un demonstrēt savdabīgās Āfrikas dzīves bagātību. Tādu dīvaino rakstnieku kā Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah un Romeo Oriogun darbi veido sākumpunktu digitālās Āfrikas izpratnei un teoriju veidošanai, izceļot dīvainības, politikas un pilsoņu tiesību krustpunktu.

Klasei ir arī nozīme digitālajā literārajā vidē. Lai gan miljoniem afrikāņu no dažādām vidēm izmanto internetu, daudzi digitālās literatūras kopienu pionieri nāk no stabilas vidusšķiras. Šiem rakstniekiem bieži ir privilēģija būt par kultūras vēstniekiem kontinentā un savos darbos var apspriest tabu tēmas, piemēram, seksualitāti.

Adenekans cer, ka viņa grāmata iedvesmos citus pētīt Āfrikas digitālo un dīvaino dzīvi. Viņš uzsver, cik svarīgi ir pētīt Āfrikas ikdienas dzīvi, nekoncentrējoties uz iespaidīgo un iesaistoties ikdienas rituālos.

Noslēgumā “Āfrikas literatūra digitālajā laikmetā” izgaismo interneta dinamisko un pārveidojošo spēku Āfrikas literatūras veidošanā, izceļot dīvaino afrikāņu stāstus un balsis, kas izaicina tradicionālās publicēšanas normas.

