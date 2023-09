Izbaudiet nostalģiju ar vecajām Lieldienu olu krūzēm

By

Ja jūs uzaugāt Īrijā un svinējāt Lieldienas, jūs, iespējams, pazīstat krūzes, kas bija līdzi jūsu šokolādes olām. Šīs krūzes, kurām bieži pievienoja Nestlé vai Cadbury olas, bija daudz labākas par parastajām baltajām krūzēm, kas tagad piepilda mūsu skapjus to ērtībām. Daudzi no mums gadiem ilgi ir turējušies pie šīm nostalģiskajām krūzēm.

Miks, 90. gadu jaunumu Lieldienu olu krūzes kolekcionārs, piekrīt šim noskaņojumam. Gadu gaitā viņš ir uzkrājis milzīgu kolekciju, tostarp krūzes ar Smarties, Jaffa Cakes un Mars batoniņiem. Tagad Miks beidzot ir gatavs šķirties no savas kolekcijas un pārdot tos Pop Cup veikalā, kas atrodas Nick's Coffee Ranelagh 23. septembrī.

Miks un viņa partneris Betijs ir pieredzējuši vintage pārdevēji, bieži sastopami ikmēneša krāmu tirgos Libertiesā. Šoreiz viņi pārdošanai piedāvās aptuveni 50 krūzes, kā arī rūpīgi atlasītu apģērbu gabalu izlasi no savas kolekcijas. Krūzes ir nelietotas un neskartā stāvoklī, cena svārstās no €15 līdz €30 par gabalu. Neatkarīgi no tā, vai esat kolekcionārs vai vienkārši ilgojaties pēc nostalģijas savos skapjos, šīs krūzes ir ideāls atradums.

Jautāts par savām izjūtām pret kolekcijas pārdošanu, Miks pauda sajūsmu un vēlmi atrast jaunas mājas savām mīļotajām krūzēm. Viņš uzskata, ka ikvienam ir iecienīts šokolādes tāfelītis, tad kāpēc gan lai nebūtu pieskaņotas krūzes? Turklāt Miks nevarēja nekomentēt Lieldienu olu krūzes kvalitātes samazināšanos pēdējos gados. Viņš atcerējās 90. gadu un 2000. gadu sākuma krūzes izmēru un formu, norādot, ka pašreizējais piedāvājums ir nenozīmīgs.

Patiešām, 2010. gadu krūzes rada īpašu vilšanos. Tiem bieži trūkst pietiekami daudz vietas pilnai tējas tasei, un dizaina trūkumi, piemēram, apgāztā lūpa, ne tikai pasliktina to estētiku, bet arī var apdraudēt veselību, turot karstus dzērienus. Salīdzinājumam, Mika kolekcija ir pagātnes izcilās meistarības apliecinājums.

Ja vēlaties iegādāties kādu no šīm senajām Lieldienu olu krūzēm, ņemiet vērā, ka tās ir jāmazgā ar rokām, lai nodrošinātu to ilgmūžību. Pop Cup Shop 23. septembrī ir tā vieta, kur būt, ja vēlaties savai kolekcijai pievienot nostalģijas pieskārienu. Nepalaidiet garām šo iespēju iegūt daļu no Lieldienu olu krūzes vēstures.

