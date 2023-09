Sagatavojieties iPhone 15 izlaišanai!

By

iPhone 15 ballīte ir tepat aiz stūra, un jūs esat laipni aicināti! Atkal ir pienācis tas gada laiks, kad Apple paziņo par savu jaunāko iPhone tālruņu klāstu, un šogad tas ir iPhone 15. Pasākums ar nosaukumu “Wonderlust” ir paredzēts otrdien, 12. gada 2023. septembrī, plkst. 10:00 (PST). Iepriekšējā pasūtījuma datums ir noteikts piektdien, 15. gada 2023. septembrī, plkst. 05:00 (PDT), un oficiālais palaišanas datums ir piektdiena, 22. gada 2023. septembris.

Saskaņā ar vairākiem avotiem, klīst baumas, ka iPhone 15 ražošana varētu pāriet no Ķīnas uz Indiju. Lai gan tas nav apstiprināts, daudzi ir satraukti par iespēju mainīt ceļojuma galamērķi palaišanas laikā. Neatkarīgi no tā, vai ierodamies no Ķīnas vai Indijas, ir svarīgi, lai mums būtu gatavas pases un visi ceļošanas dokumenti un maršruti būtu kārtībā.

Atskatoties uz iPhone 14 ASV priekšpasūtīšanas pavediena panākumiem ar vairāk nekā 25,000 1 ziņu, 1,500 miljonu skatījumu un XNUMX balsu kopskaitu, ir skaidrs, ka satraukums par jauniem iPhone tālruņiem ir nepārspējams. Vai šogad mums izdosies pārspēt vēl vienu rekordu? To rādīs tikai laiks.

Tuvojoties palaišanai, mūsu pasūtījumu izsekošana kļūst būtiska. Kad pasūtījumi sāks pārvietoties uz posmu “Sagatavošanās nosūtīšanai”, mēs varam sagaidīt kustību nedēļas nogalē. Šajā brīdī mēs varam sākt izsekot mūsu pakām, izmantojot norādīto izsekošanas numuru. UPS ir viens no Apple piegādes pārvadātājiem, un viņu vietne ļauj mums izsekot mūsu iPhone sūtījumiem. Ir svarīgi, lai mums būtu mūsu rēķins ar sērijas numuru, ko var atrast Apple vietnē.

Viens no visvairāk gaidītajiem skenēšanas gadījumiem piegādes procesa laikā ir “Import Scan” Luisvilā, Kentuki štatā. Šī skenēšana norāda, ka sūtījumam ir veiktas importa procedūras saņēmējvalstī, un tas garantē, ka iPhone tiks piegādāts nākamajā dienā. Tas ir pēdējais pavērsiens, pirms mēs beidzot nonāksim pie jaunajiem iPhone tālruņiem.

Tātad, sagatavojieties iPhone 15 palaišanai! Pārliecinieties, vai jūsu pase ir atjaunināta, sekojiet līdzi pasūtījumam un sagatavojieties sagaidīt jaunāko Apple ģimenes papildinājumu.

