Astronomiskais priekšnesums: gredzenveida saules aptumsums, lai apgaismotu Ameriku

14. gada 2023. oktobrī Amerikas debesis greznos rets debesu notikums, kas pazīstams kā gredzenveida Saules aptumsums jeb “uguns gredzens”. Atšķirībā no pilnīga Saules aptumsuma, kad Mēness pilnībā aizsedz Sauli, gredzenveida aptumsums notiek, kad Mēness šķērso Zemi un Sauli, bet tikai daļēji pārklāj Sauli, kā rezultātā veidojas spilgts gredzens vai “annuluss”. Šī parādība ir iespējama, pateicoties Mēness orbītas elipses formai ap Zemi. Kad Mēness atrodas vistālākajā punktā no Zemes (apogejs) un sakrīt ar Sauli, rodas “uguns gredzena” efekts. Šis gaidāmais gredzenveida aptumsums būs pēdējā iespēja būt lieciniekiem šādam notikumam ASV līdz 21. gada 2039. jūnijam.

Gredzenveida ceļš, kur Mēness šķērsos Saules centru, stiepjas pāri Oregonas, Nevadas, Arizonas, Ņūmeksikas un Teksasas daļām. Notikuma laiku un detalizētas kartes var atrast vietnē Great American Eclipse. Tomēr pat ārpus šī ceļa lielajā daļā Rietumu puslodes būs redzamas dažādas aptumsuma pakāpes. Skaidrs Saules skats ir ideāls novērošanai, taču pat mākoņainā laikā aptumsumam būs manāms efekts, kas dienas laikā radīs neparastu blāvu.

Vērojot aptumsumu, ir svarīgi ievērot piesardzību, jo spēcīgie Saules stari var izraisīt nopietnus acu bojājumus. Jāizmanto īpaši saules staru skatīšanās brilles vai netiešās skatīšanās metodes, piemēram, cauruma projektori. NASA ir izdevusi drošības vadlīnijas šim pasākumam, lai nodrošinātu briļļu baudīšanu bez riska.

Gredzenveida aptumsuma laikā novērotāji netālu no White Sands raķešu diapazona Ņūmeksikā var redzēt spilgtas svītras debesīs, iezīmējot trīs zinātnisko raķešu ceļus. Šīs raķetes ir daļa no NASA APEP misijas, kuras mērķis ir izpētīt aptumsuma ietekmi uz atmosfēras augšējiem slāņiem un izprast izmaiņas jonosfērā, ko izraisa straujas saules gaismas svārstības. Pētot ietekmi uz jonosfēras temperatūru un blīvumu, zinātnieki cer gūt papildu ieskatu šajā dabas parādībā.

Neatkarīgi no tā, vai atrodaties uz gredzenveida ceļa vai citur piedzīvojat daļēju aptumsumu, izmantojiet šo iespēju, lai droši novērtētu Visuma brīnumus un cerētu uz skaidrām debesīm 14. oktobrī.

Avoti:

– NASA – Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija. (nd). Eclipse FAQ. Izgūts no [URL]

- Lielais Amerikas aptumsums. (nd). 14. gada 2023. oktobris — gredzenveida Saules aptumsums. Izgūts no [URL]