Tomātu evolūcijas izpēte: no savvaļas līdz brīnišķīgajam

Masačūsetsas Universitātes Amherstas biologi ir veikuši pētījumus par tomātu evolūcijas vēsturi, atklājot īpašību kopas, kas noveda pie to atšķirīgo īpašību attīstības. Rezultāti, kas publicēti izdevumos Plants, People, Planet un The American Journal of Botany, atklāj, kā augļi attīstās savvaļā, un sniedz ieskatu, kas var palīdzēt turpmākajos ražas uzlabošanas centienos.

Pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta mūsdienu tomātu radiniekiem, vairākām savvaļas sugām, kas sastopamas Dienvidamerikas rietumu krastā. Šīs savvaļas sugas ļoti atšķiras no mums šodien pazīstamajiem tomātiem. Tie ir mazi, nogatavojušies zaļi, un daudziem ir nepatīkama garša un smarža.

Lai saprastu, kā šie savvaļas tomāti tiek pārveidoti par garšīgiem un vizuāli pievilcīgajiem augļiem, ko mēs baudām, pētnieki pētīja evolūcijas sindromus, kas ir augļos kopā sastopamu īpašību kopums. Iepriekšējie pētnieki nebija audzējuši kopā visas savvaļas tomātu sugas, lai iegūtu pierādījumus par šiem sindromiem.

Komanda savāca sēklas no 13 savvaļas tomātu sugām un vairākiem variantiem katrā sugā. Viņi audzēja šos augus un pārbaudīja to augļu īpašības, piemēram, krāsu, formu, cukura un skābes saturu un DNS analīzi. Tika izmērīti un klasificēti arī gaistošie organiskie savienojumi, kas ir atbildīgi par tomātu aromātu.

Rezultāti atklāja, ka tādas īpašības kā smarža, garša un krāsa ir sindromātiskas, un pastāv atbilstība starp tomātu ārējo izskatu un tā garšu. Šis pētījums sniedz visaptverošu izpratni par to, kā savvaļas tomāti atšķiras viens no otra un no kultivētajām šķirnēm.

Pētījums guva labumu arī no Čārlza Rika vākšanas centieniem, kurš savāca sēklas no savvaļas tomātu sugām, ceļojot pa Dienvidameriku. Pētnieki audzēja šīs savāktās sēklas kopā ar savām sēklām un salīdzināja dažādu sugu īpašības.

Šis pētījums ne tikai izgaismo tomātu evolūcijas vēsturi, bet arī ietekmē barojošāku un pievilcīgāku augļu šķirņu audzēšanu. Izprotot īpašības, kas veicina tomātu vēlamās īpašības, zinātnieki var strādāt, lai izstrādātu uzlabotas patēriņa šķirnes.