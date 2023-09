Kopsavilkums: X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) satelīts, Japānas Aviācijas un kosmosa izpētes aģentūras (JAXA) un NASA sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūras piedalīšanos, tika palaists 6. septembrī. XRISM misija ir noteikt rentgena viļņu garumus ar nepieredzētu precizitāti un nodrošināt zinātniekiem revolucionārus jaunus karsto un enerģētisko vietu rādījumus Visumā. Atšķirībā no esošajiem rentgena teleskopiem, XRISM var atšķirt dažādas rentgena gaismas krāsas, tādējādi atverot daudz informācijas. Tās instruments nosaka rentgenstarus, izmantojot nelielas temperatūras izmaiņas, ļaujot tam identificēt objektos esošos ķīmiskos elementus un nolasīt gāzu kustības ātrumu. Satelīta mērķis ir nodrošināt jaunu skatu uz karsto un enerģētisko Visumu, novērojot zvaigžņu sprādzienus, melno caurumu mijiedarbību un galaktiku kopu saplūšanu bezprecedenta detaļās. Čikāgas universitātes zinātnieki analizēs XRISM pirmos novērojumus par masīvām galaktiku kopām un grupām, cerot izprast mijiedarbību starp supermasīvajiem melnajiem caurumiem un to galaktikām. XRISM mērīs arī ķīmisko elementu pārpilnību un atklās pašreizējo Visuma ķīmisko sastāvu. Satelīta palaišana rentgenstaru novērojumiem no kosmosa ir ievērojams izaicinājums, jo Zemes atmosfēra bloķē rentgenstarus. Šis ir ceturtais mēģinājums veiksmīgi palaist un darbināt līdzīgu satelītu, un zinātnieki ir optimistiski noskaņoti par XRISM potenciālu.

Avoti:

- Čikāgas universitāte. "XRISM satelīts tiek palaists, lai pētītu Visumu dažādās rentgenstaru krāsās." Phys.org. Iegūts 11. gada 2023. septembrī