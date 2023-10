Vēja loma Grenlandes un Antarktikas ledus kušanas procesā

By

Cīņā pret klimata pārmaiņām jūras līmeņa celšanās ietekme uz piekrastes pilsētām ir neizbēgama. Tā kā ir spēja noslīcināt tādus cilvēkus kā Mumbaja un Ņujorka, ir ļoti svarīgi izprast ūdens avotus.

Ledus segas Grenlandē un Antarktīdā, neskaitot ledāju mežģīņotos kalnus, satur pietiekami daudz sasaluša ūdens, lai paaugstinātu jūras līmeni par 210 pēdām. Diemžēl šos reģionus globālā sasilšana skārusi vissmagāk.

Lai gan Grenlandē gaisa temperatūra ir ievērojami paaugstinājusies, kopš deviņdesmitajiem gadiem pārsniedzot 3.8°C, arī vējš veicina ledus segas paātrināto kušanu. Jauns pētījums atklāj, ka Foehn un Katabatic vējiem, kas karstu gaisu pūš lejup uz ledājiem, ir liela ietekme uz ledus loksnes kušanu gan Grenlandē, gan Antarktīdā.

Pēdējo divu desmitgažu laikā šo vēju ietekme uz Grenlandes ledus loksnēm ir palielinājusies par aptuveni 10%. Tomēr to ietekme uz Antarktikas ledus sega ir samazinājusies par 32%. Šī atšķirība galvenokārt ir saistīta ar dažādiem veidiem, kā globālā sasilšana ietekmē ziemeļu un dienvidu puslodes. Grenlande ir kļuvusi tik karsta, ka vējš vairs nav vajadzīgs, jo saules gaismai vien ir būtiska kušanas ietekme uz reģionu.

Ziemeļatlantijas svārstības, nozīmīga laikapstākļu parādība, kas kontrolē rietumu vēju un vētru spēku un virzienu, arī ir spēlējusi savu lomu šajās atšķirībās. Pāreja uz pozitīvu fāzi ir radījusi vairāk silta gaisa pār Grenlandi un citiem Arktikas reģioniem, pastiprinot kušanas procesu.

No otras puses, kopējā virsmas kušana Antarktīdā kopš 15. gada ir samazinājusies par aptuveni 2000%. To var saistīt ar lejupejošo vēju samazināšanos pussalā par 32% un reģiona ozona slāņa uzlabošanos, kas absorbē Saules siltumu. un aizsargā virsmu no turpmākas kušanas.

Lai gan vēja izraisītās kušanas samazināšanās Antarktīdā var šķist pozitīva attīstība, kušanas tendence joprojām rada riskus. Antarktīda jau ir piedzīvojusi divu neaizsargātu ledus šelfu sabrukumu, un, ja šī tendence turpināsies, tā var izjaukt globālās okeāna ūdens cirkulācijas modeļus, izraisot smagas sekas uz Zemes klimatu.

Gan Grenlande, gan Antarktīda būtiski veicina jūras līmeņa celšanos, un ir ļoti svarīgi rūpīgi uzraudzīt un modelēt ledus kušanu. Izpratne par attiecībām starp vēju un ledu klimata pārmaiņu kontekstā ir būtiska, lai prognozētu turpmāko jūras līmeņa celšanos un tā ietekmi uz planētu.

Avots: Geophysical Research Letters