Vai saules paneļi var darboties citu zvaigžņu tuvumā?

Saules paneļu tehnoloģija pēdējos gados ir guvusi ievērojamus panākumus, un tagad tā ir visstraujāk augošais atjaunojamās enerģijas avots. Sākotnēji izstrādāti izmantošanai kosmosā, saules paneļi ir kļuvuši par uzticamu enerģijas avotu satelītiem un kosmosa kuģiem, jo ​​tie spēj radīt elektrisko spriegumu, izmantojot fotoelektrisko efektu.

Fotoelektriskais efekts pirmo reizi tika atklāts 1800. gados, kad zinātnieki novēroja, ka lādētas metāliskas planētas izstaro elektronus, pakļaujoties ultravioletajai gaismai. No šī atklājuma tika noteikts, ka gaisma sastāv no kvantu daļiņām, ko sauc par fotoniem. Lai gan bija agrīni eksperimenti, izmantojot fotoelektrisko efektu, lai radītu elektroenerģiju, pirmās patiesās saules baterijas tika izstrādātas tikai 1900. gadu vidū.

Kopš tā laika pētījumi ir vērsti uz saules bateriju tehnoloģiju uzlabošanu, lai padarītu tās vieglākas, lētākas un efektīvākas. Mūsdienu saules paneļi var izmantot ne tikai ultravioleto gaismu, bet arī redzamo un infrasarkano gaismu. Tomēr esošie dizaini ir optimizēti Saules izstarotās gaismas izmantošanai, kas galvenokārt ietilpst zaļajā diapazonā un ietver ievērojamu daudzumu ultravioletās gaismas.

Izaicinājums rodas, apsverot saules paneļu izmantošanu citu zvaigžņu tuvumā, jo īpaši sarkano pundurzvaigzņu tuvumā, piemēram, Proxima Centauri sistēmā. Sarkano punduru zvaigznēm ir maksimālais spilgtums sarkanajā vai infrasarkanajā spektrā, un tās izstaro minimālu ultravioleto gaismu. Lai izpētītu tuvumā esošās planētu sistēmas, piemēram, Proxima Centauri, būtu nepieciešami saules paneļi, kas spēj izmantot sarkano punduru zvaigžņu gaismu.

Nesenais pētījums Scientific Reports pēta saules paneļu efektivitāti dažādos zvaigžņu spektros, salīdzinot Sauli ar Proxima Centauri. Pētījums koncentrējas uz organisko fotoelementu (OPV), vieglu un elastīgu tehnoloģiju, kas piemērota izmantošanai lielās saules burās, ko izmanto starpzvaigžņu zondēs.

Atšķirībā no vairāk pazīstamām silīcija bāzes saules baterijām, OPV var noregulēt uz dažādiem viļņu garumiem. Saules baterijas efektivitāte ir atkarīga no tās joslas spraugas, kas attiecas uz enerģiju, kas nepieciešama, lai elektroni pārietu no valences joslas uz vadīšanas joslu. Pielāgojot joslas atstarpi, izmantojot dažādus organiskos materiālus, saules paneļus var optimizēt, lai tie uztvertu visvairāk enerģijas no konkrētiem gaismas avotiem.

Pētījumā konstatēts, ka, lai gan plašāka joslas sprauga ir ideāli piemērota saules gaismai, saules baterijas ar šauru joslas spraugu būtu efektīvākas, lai izmantotu Proxima Centauri gaismu. Piemēram, plaša diapazona saules baterijas teorētiskā efektivitāte saules gaismai ir 18.9%, bet Proxima Centauri tikai 0.9%. Turpretim šauras joslas spraugas modelis nodrošina Proxima Centauri teorētisko efektivitāti 12.6%.

Lai gan saules paneļi var ražot elektroenerģiju no sarkanajām pundurzvaigznēm, tiem ir būtisks trūkums. Sarkanās pundurzvaigznes rada ievērojami mazāk gaismas nekā Saule, kas nozīmē, ka atsevišķas saules baterijas neradītu tik daudz enerģijas. Lai kompensētu zemāku gaismas līmeni, starpzvaigžņu saules paneļiem vajadzētu būt daudz lielākiem, kā rezultātā palielinās svars un izmaksas.

Turpmākie materiālu pētījumi var radīt efektīvākas metodes elektroenerģijas ražošanai no gaismas, potenciāli pārvarot problēmas, kas saistītas ar saules paneļu izmantošanu citu zvaigžņu tuvumā.

Avots:

Šops, Nora u.c. "Starpzvaigžņu fotoelementi." Zinātniskie ziņojumi 13.1 (2023): 16114.