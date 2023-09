Ziemeļblāzma, kas apgaismo Īrijas nakts debesis

Ziemeļblāzma, viena no burvīgākajām dabas parādībām pasaulē, ir ne tikai Islande vai Aļaska. Patiesībā šīs elpu aizraujošās gaismas var redzēt dažādās vietās visā Īrijā. Lai gan mākoņi dažkārt var traucēt skatu, skaidrās naktīs ar piemērotu saules aktivitāti ziemeļblāzmu var novērot no ziemeļu krasta, daļām Antrimas piekrastē, Co Mayo, Ashbourne in Co Meath un pat Dublinas apgabalā spēcīgu displeju laikā.

Tiem, kas vēlas būt liecinieki šai debesu parādībai, gaidāmais ekvinokcija 23. septembrī varētu sniegt labākas iespējas nekā parasti. Tas ir saistīts ar apstākļiem Zemes magnētiskajā laukā un planētas slīpumu šajā konkrētajā laikā. Izmaiņas Zemes magnētiskajā laukā var ietekmēt ziemeļblāzmas redzamību, un ekvinokcijas laikā šie apstākļi ir labvēlīgāki, lai skatītos šo dabiskās gaismas šovu.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka nekad nav garantijas, ka varēsit redzēt ziemeļblāzmu. Tie ir dabisks notikums, kas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp saules aktivitātes un laika apstākļiem. Mākoņainas debesis var apgrūtināt redzamību, tāpēc ieteicams pārbaudīt laika prognozi un izvēlēties vietu prom no gaismas piesārņojuma, lai būtu vislabākās iespējas redzēt ziemeļblāzmu.

Ziemeļblāzma, zinātniski pazīstama kā polārblāzma, ir valdzinošs krāsains gaismas attēlojums debesīs, ko izraisa saules daļiņu un Zemes magnētiskā lauka mijiedarbība. Šīs gaismas var izskatīties zaļas un dažreiz rozā, zilas vai purpursarkanas, radot burvīgu skatu tiem, kam ir paveicies tās redzēt.

Tāpēc, ja atrodaties Īrijā un vēlaties izbaudīt ziemeļblāzmas burvību, uzmanieties, lai ekvinokcijas laikā nebūtu skaidras naktis, un dodieties uz vietu ar minimālu gaismas piesārņojumu. Lai gan nav nekādu garantiju, iespēja būt par lieciniekiem šai bijību iedvesmojošai dabas parādībai noteikti ir pūļu vērta.

Definīcijas:

– Ziemeļblāzma: pazīstama arī kā polārblāzma, ziemeļblāzma ir dabiskas gaismas displejs, kas rodas polārajos reģionos saules daļiņu un Zemes magnētiskā lauka mijiedarbības dēļ.

– Ekvinokcija: ekvinokcija ir gada laiks, kad saule šķērso debess ekvatoru, kā rezultātā lielākajā daļā vietu uz Zemes ir vienāds dienas un nakts garums.

Avots: Lisa Salmon, PA (nav norādīts URL)