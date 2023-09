Izbaudiet satriecošo ziemeļblāzmu Īrijā

By

Ziemeļblāzmu, elpu aizraujošu dabas parādību, var redzēt dažādās vietās visā Īrijā. Lai gan Islande un Aļaska ir pazīstamas ar savām Aurora Borealis izstādēm, Īrija piedāvā unikālu iespēju būt par lieciniekiem šim satriecošajam gaismas šovam. Gaismas bieži parādās kā spilgti zaļas un dažreiz rozā, zilas un purpursarkanas nokrāsas, radot burvīgu skatu naksnīgajās debesīs.

Žurnāla Astronomy Ireland redaktors Deivids Mūrs skaidro, ka iespēja ieraudzīt ziemeļblāzmu palielinās ekvinokcijas laikā, kas šogad iekrīt 23.septembrī. Zemes magnētiskajam laukam un planētas slīpumam ir nozīme labvēlīgu apstākļu radīšanā gaismām. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka nav garantijas par šīs dabas parādības lieciniekiem.

Labākās gaismas apskates vietas Īrijā ir lauku ziemeļu piekraste un Antrimas krasta daļas. Šīs zonas nodrošina skaidru skatu uz Atlantijas okeānu bez pilsētas gaismas traucējumiem. Vēl viena ieteicamā vieta ir Mayo, kas atrodas arī gar Atlantijas okeāna piekrasti. Tomēr, ja debesis ir skaidras, gaismas var būt redzamas no jebkuras vietas valstī.

Ziemeļblāzmas veidošanās sākas ar saules uzliesmojumiem uz saules, kas izplata milzīgu starojuma daudzumu kosmosā. Pēc tam šīs daļiņas mijiedarbojas ar Zemes magnētisko lauku un tiek virzītas uz ziemeļu un dienvidu polu. Tām saduroties ar atmosfērā esošajiem atomiem un molekulām, tiek radītas gaismas dinamiskas krāsas.

Lai palielinātu iespēju redzēt Aurora Borealis, ir ļoti svarīgi atrasties prom no mākslīgās gaismas. Pilsētas iedzīvotāji var būt liecinieki tikai lieliem skatiem, bet tie, kas dzīvo laukos, prom no spilgtas gaismas, var baudīt lieliskus skatus. Neskatoties uz gaismu neparedzamību, astronomi var paredzēt to rašanos, uzraugot saules aktivitāti.

Astronomy Ireland nodrošina polārblāzmas brīdinājuma pakalpojumu, piedāvājot ikdienas atjauninājumus par debess apstākļiem, tostarp par iespējamību redzēt ziemeļblāzmu. Lai gan gaismas var parādīties jebkurā nakts laikā, ir svarīgi, lai debesis būtu skaidras, lai nodrošinātu optimālu redzamību.

Lai gan Īrijas laikapstākļi var būt izaicinājums ar biežajiem mākoņiem un lietus, joprojām ir iespējas redzēt ziemeļblāzmu. Tā kā saules aktivitātes maksimums sasniedz 2025. gadā, nākamie gadi ir īpaši labvēlīgi šī dabas brīnuma piedzīvošanai. Tātad, sagatavojieties maģiskai naktij zem apgaismotajām Īrijas debesīm.

Avoti:

– Žurnāls Astronomy Ireland.