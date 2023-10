Gamma staru uzliesmojumi un supernovas: savienojums ar binārajām zvaigznēm

Gamma staru uzliesmojumi (GRB) ir mīklaini debesu notikumi, kas izstaro lielu enerģijas daudzumu, īpaši gamma staru veidā. Lai gan ir zināms, ka tās ir dažas no vardarbīgākajām parādībām Visumā, zinātnieki joprojām par tām nesaprot. Tomēr nesen publicētajā pētījumā The Astrophysical Journal ir ierosināta jauna teorija par vismaz viena veida GRB veidošanos, kas liecina par saistību ar bināro zvaigžņu sistēmām.

Tradicionāli ir izdalīti divu veidu GRB, pamatojoties uz to ilgumu: īsi sērijveidā, kas ilgst dažas sekundes, un ilgi sērijveidā, kas ilgst dažas minūtes. Tiek uzskatīts, ka īsie GRB rodas masīvu objektu, piemēram, melno caurumu vai neitronu zvaigžņu, sadursmes rezultātā, savukārt garie GRB ir saistīti ar ārkārtīgi masīvu zvaigžņu sabrukumu.

Šis jaunais pētījums apstrīd šo pieņēmumu un liek domāt, ka garus GRB faktiski var izraisīt bināro zvaigžņu sistēmas sabrukums, kas sastāv no oglekļa-skābekļa (CO) zvaigznes un neitronu zvaigznes (NS). Kad CO zvaigznes kodols sabrūk, tā izraisa hipernovu — jauna melnā cauruma dzimšanu — un jaundzimušas neitronu zvaigznes veidošanos. Tādējādi tiek izveidota bināra sistēma, kas sastāv no divām neitronu zvaigznēm.

Hipernovas notikuma laikā ievērojamu daudzumu materiāla, kas izmests no jaunizveidotās neitronu zvaigznes, uztver tās pavadošā neitronu zvaigzne. Šī materiāla pievienošana var izraisīt zvaigznes pārāk masīvu veidošanos, izraisot tās sabrukšanu un pārtapšanu melnajā caurumā. Rezultātā tiek izstarots gamma staru uzliesmojums.

Pētnieki sniedz detalizētu analīzi un pamatinformāciju, tostarp binārās sistēmas rotācijas perioda ietekmi. Viņi arī piemin tādu teleskopu izmantošanu kā BeppoSAX satelīts, NASA SWIFT teleskops un Lick observatorija, lai novērotu un vāktu pierādījumus, kas apstiprina viņu teoriju.

Lai gan šis pētījums sniedz jaunu gaismu par iespējamo saistību starp binārām zvaigznēm un garu GRB veidošanos, astrofizikas kopiena, visticamāk, iesaistīsies turpmākās debatēs un pētījumos, lai iegūtu dziļāku izpratni par šīm parādībām. GRB izpratnes sekas ir nozīmīgas, jo tās var rasties mūsu kosmiskajā tuvumā un apdraud dzīvību uz Zemes. Atšķetinot mehānismus, kas ir šo kosmisko sprādzienu pamatā, zinātnieki var pietuvoties šādu notikumu prognozēšanai un mūsu planētas drošības nodrošināšanai.

Avots: Universe Today – “Kāda ir saikne starp gamma staru uzliesmojumu un supernovu? Tās varētu būt binārās zvaigznes” (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)