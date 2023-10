Saglabātu koku izpēte, lai izprastu zemestrīču risku Klusā okeāna ziemeļrietumos

By

Pētnieki no ASV Ģeoloģijas dienesta Zemestrīču zinātnes centra un Arizonas universitātes izmanto saglabātos kokus Klusā okeāna ziemeļrietumos, lai gūtu ieskatu par zemestrīču risku reģionā. Komanda savāca kokus, kas, domājams, gāja bojā masveida zemestrīču laikā gar lūzumu līnijām Puget Sound apgabalā. Analizējot koku gredzenus, viņi identificēja oglekļa-14 smaili no 774.–75. gada AD. Skaitot uz priekšu līdz pēdējam koku gredzenam, viņi noteica, ka koki nomira laikā no 923. līdz 924. gadam. Tas liecina, ka abi defekti izraisīja zemestrīces vienlaicīgi, savienojot abus defektus un norādot uz lielāku zemestrīces risku šajā apgabalā, nekā tika uzskatīts iepriekš.

Šis pētījums sniedz vērtīgu ieskatu seismiskajā aktivitātē Klusā okeāna ziemeļrietumu daļā un palīdz zinātniekiem labāk izprast reģiona lūzuma līnijas un zemestrīces risku. Pētot ģeoloģiskos ierakstus, pētnieki var apkopot informāciju no pagātnes zemestrīcēm un izmantot to, lai prognozētu nākotnes notikumus. Izpratne par zemestrīces risku ir ļoti svarīga, lai izstrādātu efektīvus ārkārtas reaģēšanas plānus un izveidotu noturīgu infrastruktūru.

Avots: ASV Ģeoloģijas dienests, Arizonas universitāte

Zobu emaljas atjaunošana

Zobu emalja ir cietākā viela, ko organisms ražo, taču, tiklīdz tā sabojājas, pašlaik nav iespējas to salabot. Tomēr Vašingtonas universitātes pētnieki ir veikuši aizraujošu atklājumu, kas varētu mainīt zobu labošanu. Viņi ir atraduši veidu, kā pārvērst cilmes šūnas par ameloblastiem, šūnām, kas ir atbildīgas par zobu emaljas ražošanu. Tas stimulē rudimentāras emaljas veidošanos, kas potenciāli var novest pie “dzīvu pildījumu” veidošanās, lai aizlāpītu dobumus ar īstu emalju.

Nākotnē šie atklājumi varētu arī palīdzēt audzēt laboratorijā audzētus zobus, kas var aizstāt zaudētos vai smagi bojātos zobus. Tas nodrošinātu dabiskāku un ilgstošāku risinājumu salīdzinājumā ar tradicionālajiem zobu implantiem vai protēzēm. Spēja atjaunot zobu emalju ievērojami uzlabotu zobu veselību un daudzu cilvēku dzīves kvalitāti.

Avots: Vašingtonas Universitāte

Nauda Tautai

Naudas trūkums ir galvenais bezpajumtniecības cēlonis. Lai izpētītu monetārās palīdzības ietekmi uz bezpajumtniecību, Britu Kolumbijas universitātes pētnieki veica pētījumu, kurā tika nodrošināts vienreizējs beznosacījuma naudas pārskaitījums 7,500 Kanādas dolāru apmērā 50 personām, kuras piedzīvoja bezpajumtniecību. Pētījumā konstatēts, ka skaidras naudas pārveduma saņēmēji vairāk tērēja būtiskām vajadzībām, piemēram, pārtikai, īrei un transportam. Turklāt gada laikā viņi pavadīja mazāk dienu patversmēs un vairāk dienu stabilā mājoklī.

Šis pētījums izceļ potenciālos ieguvumus no tiešas skaidras palīdzības sniegšanas personām, kuras saskaras ar bezpajumtniecību. Risinot pamatā esošo finanšu nestabilitātes problēmu, ir iespējams uzlabot personīgo labklājību un samazināt paļaušanos uz pagaidu pajumti. Ir nepieciešami turpmāki pētījumi, lai izpētītu dažādas pieejas bezpajumtniecības problēmu risināšanai un izstrādātu efektīvākas stratēģijas, lai sniegtu jēgpilnu atbalstu tiem, kam tā nepieciešama.

Avots: Britu Kolumbijas Universitāte

Pasta ātrums un vēlētāju aktivitāte

Balsošana pa pastu ir kļuvusi arvien populārāka, īpaši tādos štatos kā Oregona un Vašingtona, kur iedzīvotājiem ir vieglāk balsot. Vašingtonas štata universitātes pētnieks pētīja, kā vietējā pasta pakalpojumu ātrums var ietekmēt vēlētāju aktivitāti, jo īpaši štatos ar stingrākiem balsošanas likumiem. Pētījumā konstatēts, ka efektīvs vietējais pasta pakalpojums palielina iespējamību, ka personas balsos, īpaši apgabalos ar stingrākiem balsošanas noteikumiem.

Rezultāti uzsver efektīvas pasta piegādes sistēmas nozīmi, lai nodrošinātu, ka vēlēšanu zīmes tiek saņemtas laikā un tās var saskaitīt. Tā kā balsošana pa pastu kļūst arvien izplatītāka, ir ļoti svarīgi novērst visus šķēršļus, kas varētu liegt indivīdiem piedalīties demokrātiskajā procesā. Centieni uzlabot pasta pakalpojumu efektivitāti un racionalizēt balsošanas procesu var palīdzēt palielināt vēlētāju aktivitāti un nodrošināt, ka ikviena balss tiek sadzirdēta.

Avots: Vašingtonas štata universitāte

Klusā okeāna ziemeļrietumu laika prognoze

Portlendas štata universitātes pētnieki ir izmantojuši datoru modeļus un mašīnmācīšanos, lai prognozētu nākotnes laika apstākļus Klusā okeāna ziemeļrietumos pašreizējā globālās sasilšanas trajektorijā. Pārsteidzoši, pētnieki atklāja, ka nav paredzams, ka lielāki atmosfēras cirkulācijas modeļi, kas ietekmē vietējos laikapstākļus, būtiski mainīsies, īpaši ziemā. Tas nozīmē, ka laikapstākļi, ko mēs piedzīvojam šajā reģionā, var būtiski mainīties, neskatoties uz planētas sasilšanu.

Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šis pētījums ir vērsts uz lielākiem laikapstākļiem, un klimata pārmaiņu dēļ nākotnē joprojām var rasties lokāla ietekme, piemēram, karstuma viļņi, vētras un ekstremāli laikapstākļi. Izpratne par klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi uz reģionālajiem laikapstākļiem ir būtiska, lai izstrādātu stratēģijas to ietekmes mazināšanai.

Avots: Portlendas štata universitāte