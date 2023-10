Antarktikas jūras ledus rekordzemā līmenī, kas apdraud globālas sekas

By

Saskaņā ar Austrālijas apraides korporācijas (ABC) datiem Antarktīda pēdējo astoņu gadu laikā četras reizes ir piedzīvojusi rekordzemu jūras ledus pārklājumu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem ledus neveidojas no jauna pašreizējā ziemas sezonā, atstājot plašus Antarktikas piekrastes posmus bez ledus. Šī bezprecedenta parādība, visticamāk, nenotiks dabā, kā norādīja fiziskais okeanogrāfs Edvards Dodridžs, kurš to raksturo kā "piecu sigmu notikumu" ar izredzēm, ka tas notiks aptuveni reizi 7.5 miljonos gadu.

Zinātnieki ledus līmeņa pazemināšanos skaidro ar siltākiem okeāna ūdeņiem un augstākas enerģijas laika apstākļiem, kas paātrina kušanas procesu Antarktīdā. Šis ledus pārklājuma samazinājums būtiski ietekmē Zemes "albedo", kas ir gaismas daudzums, ko planētas virsma atstaro, nevis absorbē. Augstāks albedo vairāk ledus dēļ palēnina saules sildošo efektu. Tomēr, ledus līmenim pazeminoties, planēta sāk absorbēt vairāk siltuma, izraisot pastiprinātu globālo sasilšanu.

Ievērojami siltākas vides sekas būtu dziļas un tālejošas. Tiks ietekmēta cilvēku veselība, globālie pārtikas avoti, lauksaimniecība un būtiskas ekosistēmas, piemēram, lietus meži. Straujai un plašajai globālajai sasilšanai, ko izraisa polārā ledus kušana, varētu būt postoša ietekme uz planētu.

Ir ļoti svarīgi risināt jautājumu par jūras ledus samazināšanos Antarktīdā un nekavējoties rīkoties, lai mazinātu globālās sasilšanas ietekmi. Tas ietver siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un stratēģiju ieviešanu, lai aizsargātu un atjaunotu ledus pārklājumu. Šī pētījuma rezultāti kalpo kā trauksmes zvans steidzamai nepieciešamībai pēc globālas sadarbības un proaktīviem pasākumiem, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām.

Definīcijas:

– Albedo: Albedo attiecas uz gaismas daudzumu, ko atstaro Zemes virsma.

– Jūras ledus: jūras ledus ir sasalis jūras ūdens, kas veidojas un peld uz okeāna virsmas.

Avoti:

- Austrālijas apraides korporācija (ABC)