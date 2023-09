Melnādaino britu zinātnieku trūkums: institucionālā rasisma risināšana zinātnē

Oficiāli Apvienotajā Karalistē nav melno ķīmijas vai fizikas profesoru, tāpēc daudzi zinātnieki apgalvo, ka Apvienotās Karalistes zinātne ir institucionāli rasistiska. Karaliskās biedrības, vecākā zinātniskā akadēmija pasaulē, mērķis ir to mainīt ar jaunu finansēšanas shēmu, kas paredzēta, lai atbalstītu melnādainos doktorantus, lai viņi varētu turpināt karjeru akadēmiskajā pētniecībā un galu galā kļūt par profesoriem. Shēma katru gadu nodrošinās finansējumu līdz 690,000 XNUMX GBP apmērā pieciem stipendiātiem.

Dr Marks Ričards, fizikas pētnieks un Londonas Imperiālās koledžas pasniedzējs, un profesors Roberts Mokaja, materiālu ķīmijas eksperts Notingemas Universitātē, atklāja šo jautājumu. Lai gan Mokaja ir ķīmijas profesors kopš 2008. gada, saskaņā ar Augstākās izglītības statistikas aģentūras (HESA) apkopoto statistiku viņš oficiāli neeksistē. HESA noapaļo skaitļus līdz tuvākajiem pieciem, tāpēc Mokaya tiek noapaļots līdz nullei. Lai gan viņš atzīst, ka Apvienotajā Karalistē varētu būt arī citi melnādaini ķīmijas profesori, viņam vēl nav bijusi iespēja viņus satikt. Gan Mokaja, gan Ričards apstiprina, ka nav arī melno fizikas profesoru.

Ķīmijas nozarē kopā ir 520 profesori, bet fizikā - 825. Situācija ir nedaudz labāka biozinātnēs, kur ir pieci melnādaini profesori no 1,345, un inženierzinātnēs, kurās ir aptuveni 20 melnādaino profesoru no 1,730. Kopumā no visām zinātnēm ir tikai 70 melnādainie profesori, kas veido tikai 0.6% no kopējā skaita. Tikai 10 no šiem profesoriem ir sievietes. Turpretim melnādainie cilvēki ir 4.2% Anglijas un Velsas iedzīvotāju saskaņā ar jaunāko tautas skaitīšanu.

Ir dažādi faktori, kas veicina melnādaino zinātnieku nepietiekamu pārstāvību. Ričardss uzskata, ka izpratnes trūkums par pieejamajām iespējām un interešu aizstāvības trūkums ir galvenais šķērslis marginalizētajām grupām. Bez tīkliem un atbalsta tas attur talantīgus cilvēkus. Statistika skaidri parāda, ka melnādaino cilvēku īpatsvars zinātnē samazinās katrā akadēmisko kāpņu posmā, sākot no GCSE līdz profesora amatam.

Ričardss, kura interese par zinātni meklējama bērnībā, uzsver zinātkāres un atbalsta nozīmi zinātnisko tieksmju veicināšanā. Uzaugot viena vecāka ģimenē, viņš atceras, kā viņa zinātkārais prāts lika viņam izpētīt kontaktligzdas iekšējo darbību kā mazu bērnu. Neskatoties uz to, ka sākotnēji tika saukts par "sliktu bērnu", Ričardss skaidro, ka viņa zinātkāre un vēlme saprast, kā lietas darbojas, veicināja viņa aizraušanos ar zinātni.

Melnās krāsas pārstāvniecības trūkums zinātnē ir sarežģīts jautājums, kas prasa daudzpusīgu pieeju, lai likvidētu institucionālo rasismu un veicinātu iekļautību. Karaliskās biedrības finansēšanas shēma ir tikai viens solis, lai novērstu šo nevienlīdzību un nodrošinātu, ka melnādainie zinātnieki Apvienotajā Karalistē saņem atzinību un iespējas, ko viņi ir pelnījuši.

